Чехія та чеський народ не просто партнери, а справжні друзі та брати України – Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв’ю чеському радіо під час візиту до Праги

У межах офіційного візиту української делегації на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським до Чеської Республіки керівник Офісу Глави держави дав ексклюзивне інтерв’ю найбільшому суспільному радіомовнику Республіки Чехія – «Чеському радіо» (Český Rozhlas).

Передусім Андрій Єрмак зазначив, що Чехія є справжнім другом України, який із перших днів повномасштабного російського вторгнення активно підтримує нашу державу.

«Для нас цей візит надзвичайно важливий. Президент Зеленський, а також уся команда прибули до Праги, щоб насамперед особисто висловити вдячність вашому Президенту, Прем’єр-міністру, уряду, спікеру та членам парламенту, а також усьому чеському народу за все, що було зроблено на користь України в ці надзвичайно складні для нашої країни дні. Україна та Чехія завжди підтримували дружні стосунки, але саме під час війни вони сягнули найвищого, історичного рівня. Адже ви поділяєте цінності, за які сьогодні воює наша держава, як-от свобода, незалежність, демократія. І для нас це дуже важливо. На нас неодмінно чекає перемога. І це буде спільна перемога», – зазначив керівник Офісу Президента.

У контексті візиту української делегації до Праги напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Андрій Єрмак зазначив, що знову переконався в непорушності позиції Чеської Республіки щодо євроатлантичних прагнень України. Що стосується очікуваних Україною результатів саміту, керівник Офісу Президента наголосив: Україна розраховує на чіткий сигнал щодо членства в Альянсі, а також на безпекові гарантії до моменту вступу.

Із приводу пропозицій спонукати Україну до прямих переговорів про мир із Росією Андрій Єрмак зазначив: «Починаючи з 2018 року Україна провела понад 180 раундів переговорів щодо миру з РФ, зокрема в Нормандському форматі. Деякі з них тривали понад 12 годин без перерви. Сьогодні ми дійшли чіткого висновку: час на медіацію сплив. Альтернативою цьому процесу стала запропонована Президентом Зеленським Формула миру, яку він представив лідерам країн G19. Успішні та конструктивні консультації з представниками цих країн, а також держав Глобального Півдня в Копенгагені підтверджують зацікавленість у реалізації Української формули миру. Ми готові вислухати будь-які пропозиції від тих, хто поважає нашу незалежність і територіальну цілісність».

Андрій Єрмак подякував чеській стороні за надану військову підтримку. Він зазначив, що наші держави перебувають у постійній комунікації. Зокрема, Чехія бере участь у військових брифінгах, які щомісяця організовує Офіс Президента України, і має найактуальнішу інформацію про події на полі бою, а також про актуальні потреби в озброєнні.

«Щоночі мільйони українців ідуть спати без впевненості, що прокинуться завтра живими та неушкодженими. Але наші героїчні солдати, використовуючи зброю, зокрема від наших західних партнерів, упевнені в нашій перемозі. Вони стоять на захисті українських громадян», – сказав очільник Офісу Глави держави.

На завершення Андрій Єрмак зазначив, що Україна спілкується з Чехію не лише про війну, але й про майбутнє. Зокрема, про економічну співпрацю двох держав в енергетичній і транспортній сферах, створення спільних підприємств важкої промисловості тощо.