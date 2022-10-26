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Через обстріли енергетичної інфраструктури у деяких регіонах виникла надзвичайна ситуація з енергопостачанням – Кирило Тимошенко

27 жовтня 2022 року - 17:47

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури України, які сталися вночі, у Києві, Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях значно обмежать енергопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Вночі було влучання в енергетичний об’єкт в одній з областей. Через це у нас великий дефіцит у центральному регіоні, в центральному вузлі. Це стосується насамперед Києва, Київської області, а також Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей», – зазначив він.

За словами Кирила Тимошенка, через атаки ворога затверджені раніше графіки вимкнення електроенергії в цих областях не будуть дотримані, а тривалість відключень може перевищувати 4 години. Енергетики працюють над подоланням наслідків пошкоджень, наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

«Ми плануємо найближчим часом оновити інформацію, де і якої тривалості будуть відключення у Києві та області. Але сьогоднішній день буде з екстреними відключеннями електроенергії», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Як зазначив Кирило Тимошенко, сьогодні відбулася нарада з представниками Міністерства енергетики, НЕК «Укренерго», ДТЕК та місцевої влади щодо ситуації в енергетичній сфері.

«Ми робимо все можливе, багато кроків здійснюється для того, щоб Київ та інші міста були зі світлом, але треба загалом мінімізувати використання електроенергії. Це стосується не лише побутових споживачів – я звертаюся й до комерційних підприємств», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що Київський метрополітен працюватиме у звичному режимі, а тролейбуси на більшості маршрутів уже замінені на автобуси задля економії електроенергії.

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