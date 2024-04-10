Червень має стати важливим для України – Володимир Зеленський під час саміту у Вільнюсі

Президент України закликав країни – учасниці саміту Тримор’я зміцнювати єдність у Євросоюзі.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія має відчувати: єдності у Європі більше, ніж суперечностей.

«Усі суперечності, які є у Європі, мають долатися в демократичний спосіб та в перемовинах рівних. І час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня, а не те що місяця. У червні буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України», – сказав він.

Глава Української держави також сподівається, що червень стане важливим і щодо Формули миру. Він запросив країни – учасниці саміту взяти участь у першому інавгураційному Глобальному саміті миру у Швейцарії та закликав залучити до нього світових лідерів.