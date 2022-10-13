Червоний Хрест має діяти потужніше в питанні доступу до полонених у Росії та на окупованих територіях – Президент України на засіданні осінньої сесії ПАРЄ

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має проявляти більше наполегливості та діяти потужніше в питанні отримання доступу до полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час участі у пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

«Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, тому що це їхня робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди (до місць утримання полонених. – Ред.) доїхати», – заявив Глава держави.

Президент зазначив, що умови утримання цивільних і військових бранців на підконтрольних Росії територіях – пріоритетне гуманітарне питання, і це стало очевидним для всього світу після теракту в Оленівці, коли було підірвано понад 50 полонених.

«І тут головне питання – доступ Червоного Хреста. Я хотів би звернутися до вас і на вашому поважному майданчику звернутися до представників і керівництва Червоного Хреста: вони повинні мати доступ до полонених», – сказав Глава держави.

Утім, як констатував Володимир Зеленський, МКЧХ не демонструє ефективності в питанні доступу до українських полонених із самого початку російської агресії проти України у 2014 році.

«Це триває ще з початку окупації нашого Криму й Донбасу – доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди доїхати. Це відбувається вісім років. А зараз, коли тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованих частинах Донбасу, де їх катують – ми це знаємо – і чого тільки з ними не роблять, доступу у Червоного Хреста також немає», – зазначив він.

Президент висловив переконання, що МКЧХ має активніше тиснути на російську владу, зокрема і в публічному просторі, з метою отримання доступу до всіх бранців.

«Я не бачу їхніх постійних виступів у медіа, тиску на Росію, виступів у Генасамблеї ООН. Я не бачу цього медійного, інформаційного, будь-якого тиску», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна зі свого боку за допомогою різних механізмів, організацій і країн-партнерів робить усе можливе для звільнення бранців, обміну військових. Він відзначив допомогу ООН і Генерального секретаря Організації Антоніу Гутерріша, Туреччини, яка допомагала звільнити захисників «Азовсталі», та партнерів із Саудівської Аравії, які сприяли у визволенні полонених громадян Сполучених Штатів, Великої Британії, Швеції, Хорватії.

«Я вважаю, що всі ми маємо включатися. Я вважаю, що Червоний Хрест повинен діяти потужніше», – заявив Президент.

У контексті гуманітарної підтримки України Глава держави також подякував країнам-партнерам за медичну допомогу. Зокрема він висловив подяку Франції, яка із самого початку повномасштабної війни сприяла в евакуації онкохворих дітей.

Володимир Зеленський констатував: медична інфраструктура України добре показала себе в час боротьби з ковідом, але впоратися з величезними викликами, які з’явилися у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, їй дуже складно. Тому наша держава потребує подальшої допомоги зокрема і в медичній сфері.

«Велика кількість поранених, і тому така допомога нам точно знадобиться. Ми не можемо зараз говорити про деталі, тому що потрібно все. Є спеціальні шпиталі, які розгортають на деокупованих територіях, є також переїзні лікарні, шпиталі, які розгортають саме на фронті. Є окрема підтримка реабілітаційних програм. Тобто є де допомагати. І якщо буде бажання – ми будемо вдячні», – резюмував Глава держави.