Чеська ініціатива та розвиток програм PURL і SAFE: Володимир Зеленський зустрівся з Петром Павелом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити військову підтримку нашої країни.

Глава держави подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок.

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО.

Крім того, Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.