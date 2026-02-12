Президент:

вВідео
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

12 лютого 2026 року - 19:29

ностанні новини

Виступ Президента України на Мюнхенській безпековій конференції

14 лютого 2026 року - 19:23

Чеська ініціатива та розвиток програм PURL і SAFE: Володимир Зеленський зустрівся з Петром Павелом

14 лютого 2026 року - 18:13

Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проєктів і переговорний процес

14 лютого 2026 року - 17:02

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

14 лютого 2026 року - 15:00

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

13 лютого 2026 року - 14:17

Чеська ініціатива та розвиток програм PURL і SAFE: Володимир Зеленський зустрівся з Петром Павелом

14 лютого 2026 року - 18:13

Чеська ініціатива та розвиток програм PURL і SAFE: Володимир Зеленський зустрівся з Петром Павелом

14 лютого 2026 року - 18:13

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити військову підтримку нашої країни.

Глава держави подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження. Наша країна розраховує, що надходження снарядів відбуватиметься без жодних затримок.

Лідери розглянули можливу участь Чехії в ініціативі PURL. Для України важливо, щоб відбувалося постійне наповнення цієї програми для закупівлі ракет до систем ППО.

Крім того, Володимир Зеленський та Петр Павел говорили про потенційну реалізацію спільних проєктів у межах інструменту SAFE.

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
