У Мюнхені Президент зустрівся з сенаторами Конгресу США

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією американських сенаторів: Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем, Крісом Мерфі, Джинн Шахін, Марком Ворнером, Крісом Кунсом, Шелдоном Вайтгаузом, Пітером Велчем, Марком Келлі, Лізою Мурковскі, Джекі Розен, Еліссою Слоткін, Енді Кімом, Роджером Вікером та Рубеном Гальєго.

Глава держави подякував сенаторам за незмінну двопартійну підтримку України та українців і висловив окрему вдячність Сполученим Штатам Америки за системи ППО, які врятували тисячі життів, та програму PURL. Володимир Зеленський нагородив Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя орденами Ярослава Мудрого І ступеня.

Сенатори висловили підтримку Україні та відзначили мужність українських воїнів.

Президент поінформував про постійні російські масовані удари по нашій енергосистемі, через що в багатьох містах і селах немає електроенергії й теплопостачання. Лише в Києві до ремонтних робіт зараз залучено понад 200 бригад. Володимир Зеленський зауважив, що Україна потребує додаткових генераторів і трансформаторів для посилення енергетичної стійкості та додаткових ракет для ППО, щоб захистити інфраструктуру від російських обстрілів.

«Ми зазнаємо надто великої кількості атак щодня, протягом одного тижня – дві великі масовані атаки. Протягом усієї зими відбувалися масовані атаки з використанням 300–500 іранських дронів, а також 25–45 ракет, переважно балістичних», – зазначив Глава держави.

Окрема увага – процесу перемовин та зустрічам переговорних команд. Президент наголосив на тому, що нарощування тиску на Росію через посилення санкцій може значно активізувати дипломатичні зусилля. Сенатори підтримують позицію, що слід збільшувати вплив на російського очільника, і заявили про рішучу налаштованість на ухвалення законопроєкту щодо санкцій проти Росії найближчим часом.

«Я думаю, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Я вважаю, що ми досягли прогресу, але він вірить, що з часом зможе захопити Донбас. І він не зупиниться, поки тиск не посилиться», – сказав Ліндсі Грем.

Також на зустрічі обговорили роботу над гарантіями безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що від чіткості й точного розуміння кожного з пунктів залежить довіра українського суспільства до документа щодо гарантій безпеки. Ніхто не хоче повторення Будапештського меморандуму. Саме тому для всіх українців надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки ратифікував Конгрес Сполучених Штатів.

Сенатори у своїх коментарях наголосили на підтримці сильних і надійних гарантій безпеки, які забезпечать необхідний захист та унеможливлять повторення агресії.

Крім того, Президент детально поінформував про ситуацію на фронті та рівень російських втрат.