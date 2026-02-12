Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

14 лютого 2026 року - 15:00

У Мюнхені Президент зустрівся з сенаторами Конгресу США

14 лютого 2026 року - 14:48

Президент зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і нагородив його орденом Свободи

14 лютого 2026 року - 00:20

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили ідеї, які можуть допомогти у зміцненні протиповітряної оборони

13 лютого 2026 року - 23:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

14 лютого 2026 року - 15:00

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з метою розглянути наповнення програми PURL.

Глава держави подякував за продуктивну зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

Основний фокус під час заходу – подальший розвиток PURL. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави та розраховує на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО.

ф

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
Версія для друку