Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з метою розглянути наповнення програми PURL.

Глава держави подякував за продуктивну зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

Основний фокус під час заходу – подальший розвиток PURL. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави та розраховує на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО.