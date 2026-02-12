Президент:

Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
12 лютого 2026 року - 19:29

Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проєктів і переговорний процес

14 лютого 2026 року - 17:02

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили пропозиції для розвитку програми PURL

14 лютого 2026 року - 15:00

У Мюнхені Президент зустрівся з сенаторами Конгресу США

14 лютого 2026 року - 14:48

Президент зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і нагородив його орденом Свободи

14 лютого 2026 року - 00:20

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
13 лютого 2026 року - 14:17

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава Української держави подякував за нещодавній пакет енергетичної підтримки, до якого серед іншого увійшли генератори та трансформатори. Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію проєктів у енергетичній сфері. Азербайджан зацікавлений у них і готовий поглиблювати співпрацю. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися, що команди опрацюють усі необхідні питання.

Окрема увага – переговорному процесу для досягнення миру. Глава держави наголосив, що Україна завжди конструктивно підтримує зусилля, які можуть допомогти в досягненні справедливого миру. Єдина причина, чому війна досі триває, – небажання Росії її завершувати.

