Чинний Президент РФ ізолює свою країну своєю присутністю в Кремлі – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що чинний лідер держави-агресора Володимир Путін своїм перебуванням на посаді Президента й продовженням своєї політики дедалі більше ізолює Російську Федерацію від цивілізованого світу. Про це Глава Української держави сказав в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії.

«Він точно тепер далеко від тієї Росії, у якої були зв’язки із цивілізованим світом. Сьогодні він ізольований. Своєю присутністю у Кремлі він ізолює людей, свою економіку, свою історію, свою мову. Все, що в них було накопичено, він стер. І стер наші відносини, тому що прийшов до нас зі своєю агресією, неспровокованою війною», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України висловив переконання, що російському лідеру байдужі люди – не лише українці, а й громадяни його країни, – тому російські війська, які прийшли на українську землю, демотивовані із самого початку цієї загарбницької війни.

«У нього немає сильної армії. У нього є мільйони людей, яких він кидає під танки. І в нього було багато радянської техніки», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що очільник Кремля має дедалі менше виправдань для своїх дій в Україні. У нинішнього Президента Росії дедалі менше вірить його суспільство, бізнес і навіть оточення.

«Він обіцяв їм швидку перемогу, а перемоги й близько немає. Все це некомфортно, із цими людьми вже ніхто не спілкується, серйозний бізнес виходить з РФ, бізнеси на території Європи та світу, де є партнерство Росії, не хочуть мати спільних контрактів. Усе це впливає на велику кількість людей, і вони цього не хочуть, бо щодня в них складнощі… Це і є ізоляція», – розповів Глава держави.

Водночас, на переконання Володимира Зеленського, російське суспільство зараз не таке закрите, як було при Радянському Союзі, і не готове знову жити в ізоляції, тому тиснутиме на Президента РФ.

«Щоденно настрій там, усередині держави, погіршується. Вони тиснутимуть на нього», – зазначив Президент України.

Глава держави наголосив, що Україна наближається до перемоги, щодня виштовхуючи ворога зі своєї території. Зокрема, він зауважив, що наша країна надзвичайно ґрунтовно готується до контрнаступу.

«Ми дуже серйозно готуємося. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані – не тільки ті, хто знає весь цей задум, а й наш народ», – додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не може назвати точної дати початку контрнаступу, але коли це станеться, «ви точно це побачите, а Росія це точно відчує».

Президент акцентував, що український народ вірить у перемогу, а перші важливі кроки будуть незабаром.