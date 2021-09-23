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Члени конкурсної комісії для обрання керівника САП повинні виконати свій обов'язок – Президент

9 жовтня 2021 року - 15:37

Після зміни влади в Україні у 2019 році антикорупційна інфраструктура нашої держави отримала всю необхідну політичну основу для ефективної діяльності. Були ухвалені необхідні рішення для посилення роботи Національного антикорупційного бюро України та почав функціонувати Вищий антикорупційний суд.

У системі антикорупційних органів особливу роль відіграє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, від незалежності й фаховості керівника якої залежить ґрунтовність розслідувань НАБУ та гідне представлення звинувачення у Вищому антикорупційному суді.

«Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується. Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП, як це і має бути відповідно до найкращих міжнародних практик», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на тому, що для діяльності конкурсної комісії створені всі умови. Підготовча робота була проведена вчасно та змістовно.

«Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України», – наголосив Президент.

З обранням нового керівника САП очікуємо активізації антикорупційних розслідувань та справедливих вироків винним у корупційних злочинах.

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