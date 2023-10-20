Члени Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни на чолі з Маргот Вальстрем узяли участь у конференції «Об'єднані заради справедливості. Об’єднані заради природи» в Києві

Члени Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексвіцепрем’єр-міністерка колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, узяли участь у роботі конференції «Об'єднані заради справедливості. Об’єднані заради природи», яка розпочалася в Києві.

Мета заходу – привернути увагу до руйнівних наслідків російської війни в Україні для навколишнього природного середовища, розглянути підходи та уроки, отримані за останні 20 років щодо таких ситуацій, поінформувати про розвиток інституційних механізмів, процедур і стандартів, які є важливими для досягнення повної відповідальності за шкоду, завдану довкіллю під час війни.

До участі в конференції були запрошені члени Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, представники української влади, інституцій Європейського Союзу, Міжнародного кримінального суду, Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group), провідні експерти тощо.

За результатами діалогу буде ухвалено заяву, що зафіксує основні проблемні питання, виклики та перспективи.

У відеозверненні до учасників конференції керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на глобальних наслідках російської війни для світової екосистеми й закликав розглядати збройну агресію проти України та її вплив на довкілля у світовому контексті.

«Річ у тім, що Росія воює не лише з Українською державою та народом. Вона воює з довкіллям. Природа не визнає людських кордонів. Тому злочини, скоєні проти неї будь-де, стосуються всіх і кожного», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, Україна докладає всіх зусиль, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до шкоди, якої завдає російська агресія довкіллю. І до кінця року відбудеться низка міжнародних заходів, присвячених цій проблематиці.

Радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз, який модерував першу сесію «Російський екоцид в Україні. Небезпека для цілого світу», повідомив, що більшість членів Міжнародної робочої групи сьогодні беруть участь у цій конференції, тож розкажуть про цілі її діяльності.

«Робоча група має на меті розробити уніфікований підхід до оцінки впливу війни на природу, визначити підхід до справедливої компенсації за завдану довкіллю шкоду та принципи екологічного відновлення», – зазначив Олександр Бевз.

Ексвіцепрем’єр-міністерка, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем додала, що Міжнародна робоча група, яку вона очолює разом із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, ставить собі три завдання: оцінка шкоди, вже заподіяної довкіллю в Україні, притягнення до відповідальності за збитки, відновлення навколишнього середовища та екосистем після бойових дій.

Вона висловила переконання, що тема впливу бойових дій на довкілля має бути в центрі уваги не лише українського суспільства, а й усього світу, адже Україна – третя на планеті країна – експортер зерна, і сьогоднішні події мають, зокрема, й економічні наслідки та навіть можуть стати причиною голоду у вразливих країнах.

«Доля України – це й наша доля, бо ви зараз б’єтеся з ворогом заради всього світу. І важливо це пояснювати світу. Ми розуміємо, що природа й мир взаємопов’язані. Якщо зашкодити одному компоненту, то обов’язково постраждає інший. Захистиш один компонент – захистиш і другий», – наголосила Маргот Вальстрем.

Вона зазначила, що завдяки спільним зусиллям Україна може здобути успішний досвід подолання екологічних наслідків війни та стати прикладом для інших.

Віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка міжнародного розвитку Фінляндії Гайді Гаутала, яка також є членкинею Міжнародної робочої групи, повідомила, що аспект захисту навколишнього середовища важливий ще й з погляду майбутнього приєднання України до ЄС, тож Європейський парламент готовий бути платформою для проведення консультацій щодо питань досягнення миру в Україні та, зокрема, захисту довкілля.

Зі свого боку голова The Elders, Президентка Ірландії у 1990–1997 роках, колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мері Робінсон наголосила, що належний збір доказів і фіксування злочинів, які були скоєні на території України, сприятиме провадженням у справах щодо злочину агресії.

«Те, що зробила Росія, – це напад на всю нашу планету, адже природа – наш спільний скарб. Уряди всіх країн мають захищати екологію. Саме тому буде правильно притягнути Росію до відповідальності», – сказала Мері Робінсон.

За її словами, підрив греблі на Каховській ГЕС був найбільшим, але не єдиним екологічним злочином Росії в Україні. Мері Робінсон також підтримала ідею створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України в такому форматі, який дасть змогу притягнути до кримінальної відповідальності найвище політичне керівництво РФ.

Комісар Європейського Союзу з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініус Сінкевічус наголосив, що робота з притягнення до відповідальності винних у скоєнні екологічних злочинів має передбачати серед іншого виплату компенсацій і подальшу відбудову екосистеми України.

«Я вважаю, що сума збитків величезна, і покривати їх мають не Україна, не Європейський Союз, а Росія. Наша мета – також гарантувати, що Україна відбудується й стане ще кращою, і ми теж станемо кращими», – сказав комісар ЄС.

Після панельної дискусії учасники Міжнародної робочої групи провели на полях конференції нараду щодо подальших кроків і шляхів взаємодії. До наради приєдналися міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і Генеральний прокурор Андрій Костін.

Руслан Стрілець відзначив важливість створення Кліматичного офісу в Києві, який має опікуватися питанням побудови кліматичної архітектури України. За його словами, у 2024 році заплановано запустити як пілотний проєкт систему торгівлі квотами на викиди парникових газів. Міністр наголосив, що ця система дасть змогу залучити додаткові кошти для перетворення екологічної системи в Україні.

Генеральний прокурор Андрій Костін зі свого боку акцентував на важливості реалізації заходів, які допоможуть притягнути Росію до відповідальності за скоєння екологічних злочинів в Україні. Він повідомив, що Офіс Генерального прокурора документує кожен із цих злочинів, і сьогодні важливо об’єднувати зусилля в цьому питанні з міжнародними організаціями.

Андрій Костін відзначив важливість синергії пунктів Української формули миру Президента Володимира Зеленського щодо відновлення справедливості та екологічної безпеки. Генеральний прокурор наголосив, що особливе значення має постійна співпраця з громадянським суспільством у реалізації питань, які обговорюються під час сьогоднішньої конференції. На його думку, важливо надіслати сигнал про те, що жоден злочин агресора не залишиться непокараним.

Маргот Вальстрем відзначила важливість співпраці з українськими громадськими організаціями, які опікуються питанням екології. За її словами, діяльність Міжнародної робочої групи демонструє, яким вагомим є питання наслідків екологічних злочинів як для нашої країни, так і для всього світу. Вона акцентувала на важливості привернення уваги урядів країн та міжнародних організацій, експертного середовища до роботи в питанні екології. Маргот Вальстрем запропонувала обговорити рекомендації щодо покращення законодавства у сфері екології.