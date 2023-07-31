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Членство в Альянсі є найкращою можливою гарантією безпеки для України – Ігор Жовква

1 серпня 2023 року - 16:46

Членство в Альянсі є найкращою можливою гарантією безпеки для України – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-розмову з новопризначеною дипломатичною радницею Премʼєр-міністра Норвегії, директоркою міжнародного департаменту Офісу Премʼєр-міністра Кʼєрсті Андерсен, для якої це була перша міжнародна розмова на новій посаді.

Ігор Жовква привітав норвезьку колегу з призначенням і поінформував про безпекову ситуацію в Україні в контексті протистояння повномасштабній російській збройній агресії.

У цьому зв’язку він подякував Норвегії та норвезькому народу за надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги нашій державі, а також тимчасового прихистку для майже 40 тисяч українських громадян.

Особливу увагу співрозмовники приділили участі Норвегії в реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та модальностям проведення інавгураційного глобального саміту, який має покласти початок її практичній імплементації.

Сторони скоординували позиції та обговорили очікування від зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки й політичних радників лідерів країн світу, яка відбудеться найближчим часом у Саудівській Аравії.

«Розраховуємо на сильний голос Норвегії та всіх Нордичних країн на прийдешній зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав світу в Саудівській Аравії. Наступним кроком має стати проведення установчого Глобального саміту миру, який покладе початок реалізації Української формули миру», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави. 

Ігор Жовква подякував Норвегії за приєднання до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про надання Україні безпекових гарантій у перший же день її ухвалення. 

Окрему увагу було приділено результатами цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі й подальшим спільним крокам із пришвидшення євроатлантичної інтеграції нашої країни.  

«Членство України в Альянсі є найкращою можливою гарантією безпеки України. Розраховуємо на підтримку Норвегією членства України в НАТО та рішень Альянсу, які сприятимуть поступу нашої держави на цьому шляху», – акцентував Ігор Жовква.

Співрозмовники також скоординували графік контактів найвищого рівня на найближчу перспективу.

 

 

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