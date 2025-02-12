Членство в Європейському Союзі є передумовою сталого й довготривалого миру в Україні – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра з європейських та міжнародних справ Австрії, спеціальною уповноваженою з питань відбудови України Елізабет Корнфайнд.

Ключова тема зустрічі – безпекова та гуманітарна ситуація в Україні, зокрема стан і потреби критичної інфраструктури на тлі постійних російських обстрілів.

«Вдячні Австрії за понад 800 мільйонів євро гуманітарної й фінансової допомоги, наданої Україні й українському народу як на двосторонній основі, так і через механізми міжнародних організацій. Розраховуємо на розширення допомоги з боку Австрії в цьому році, передусім у сфері енергетики, гуманітарного розмінування, будівництва укриттів, відбудови тощо», – зазначив Ігор Жовква.

Особливу увагу приділили інтеграції України до Європейського Союзу. Заступник керівника Офісу Президента подякував Австрії за підтримку євроінтеграційного курсу нашої держави та розповів про суттєвий прогрес у процесі скринінгу українського законодавства щодо відповідності законодавству ЄС.

«Україна активно рухається шляхом упровадження реформ і законодавства, необхідного для членства в Європейському Союзі. Ми націлені на підтримання високого темпу виконання всіх необхідних умов для успішності переговорного процесу. Членство в Європейському Союзі є передумовою сталого й довготривалого миру в нашій державі. Розраховуємо на непохитну експертну й політичну підтримку Австрії на цьому шляху», – наголосив він.

Ігор Жовква та Елізабет Корнфайнд також обговорили потенційні напрями розширення санкцій ЄС проти Росії та використання вже зараз заморожених у Євросоюзі російських активів для відбудови України та посилення її обороноздатності.