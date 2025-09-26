Членство в Євросоюзі є невід’ємним елементом гарантій безпеки для України – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з головами комітетів із європейських та закордонних справ парламентів Данії, Ірландії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Фінляндії та Швеції на чолі з віцепрезидентом Європейського парламенту Естебаном Понсом.

Головне питання обговорення – подальший рух України до членства в Європейському Союзі. Сторони скоординували позиції для забезпечення невідкладного відкриття першого переговорного кластера, адже скринінг буде завершений до кінця вересня.

«Членство в Європейському Союзі є невід’ємним елементом гарантій безпеки для України. Це позиція Президента України, і її поділяють європейські лідери. Воно є також частиною ширшого процесу – повернення сталого і справедливого миру в Україну. Тому наша держава має отримати чітку перспективу членства, визначену в часі», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Сторони також погодилися, що приєднання нашої країни до Євросоюзу буде взаємовигідним і з безпекової, і з економічної точки зору.

Ігор Жовква окремо подякував країнам, які вже зробили внески до ініціативи PURL, та закликав розширювати допомогу в межах цієї програми.

Крім того, він висловив вдячність за готовність кредитувати оборонні потреби України в межах інструменту SAFE, а також за інвестиції у розвиток українського виробництва зброї.