Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп

У Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді США Меланією Трамп.

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти нашої країни. Перша леді України висловила окрему вдячність за лист – заклик до російського очільника про мир для дітей.

Дружини президентів обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.

«Я вірю в дієвість м’якої сили, у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які цього потребують», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України подякувала за зустріч і висловила сподівання на подальшу співпрацю задля захисту дітей у нашій країні та всьому світі.