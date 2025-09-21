Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп

25 вересня 2025 року - 19:34

Ми повертаємося додому з важливою зміною сигналів Президента Трампа щодо підтримки України – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США

25 вересня 2025 року - 16:01

У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних американських компаній

25 вересня 2025 року - 15:04

Американські університети долучилися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 вересня 2025 року - 14:41

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

25 вересня 2025 року - 19:34

У Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді США Меланією Трамп.

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України, особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти нашої країни. Перша леді України висловила окрему вдячність за лист – заклик до російського очільника про мир для дітей.

Дружини президентів обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.

«Я вірю в дієвість м’якої сили, у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які цього потребують», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України подякувала за зустріч і висловила сподівання на подальшу співпрацю задля захисту дітей у нашій країні та всьому світі.

