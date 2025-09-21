Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили ситуацію з дронами, які фіксували в небі Данії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який наступного тижня відбудеться в Данії, та узгодили зустрічі з партнерами.

Особливу увагу приділили ситуації з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Глава держави поділився деталями від української розвідки.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен мають спільне бачення того, що на тлі всіх цих випадків Україна та Данія повинні ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво, адже будь-які виклики долаються співпрацею.

Глава держави подякував за рішення Данії виділити 150 млн дол. у межах данської моделі на виробництво дронів в Україні.