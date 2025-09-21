Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

ностанні новини

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили ситуацію з дронами, які фіксували в небі Данії

26 вересня 2025 року - 17:54

Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп

25 вересня 2025 року - 19:34

Ми повертаємося додому з важливою зміною сигналів Президента Трампа щодо підтримки України – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США

25 вересня 2025 року - 16:01

У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з представниками провідних американських компаній

25 вересня 2025 року - 15:04

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який наступного тижня відбудеться в Данії, та узгодили зустрічі з партнерами.

Особливу увагу приділили ситуації з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Глава держави поділився деталями від української розвідки.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен мають спільне бачення того, що на тлі всіх цих випадків Україна та Данія повинні ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво, адже будь-які виклики долаються співпрацею.

Глава держави подякував за рішення Данії виділити 150 млн дол. у межах данської моделі на виробництво дронів в Україні.

