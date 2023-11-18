Чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємося за людські цінності – Олена Зеленська в інтерв’ю африканським ЗМІ

Українці зможуть пережити труднощі воєнного часу та розвиватися, тримаючись за людські цінності, які нині захищаємо. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю представникам африканських ЗМІ.

На зустрічі в Києві були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

«Всі ми в Україні сподіваємося, що війна залишиться тільки епізодом нашого життя. Чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємося за людські цінності. Ми зможемо все пережити й розвиватися, якщо збережемо це в собі», – сказала вона.

Дружина Президента також розповіла про викрадення Росією українських дітей.

«Наразі вдалося повернути 386 дітей. Щоразу це була унікальна спецоперація. Переважно це діти, котрим вдалося якимось чином повідомити про себе, про своє місцеперебування, діти підліткового віку, які змогли скористатися, наприклад, телефоном. Бо викрадачі не йдуть на контакт, і їхній інформації ми не можемо вірити», – зазначила перша леді й нагадала, що РФ викрала понад 19 тисяч українських дітей.

Крім того, Олена Зеленська наголосила на важливості Всеукраїнської програми ментального здоров’я, адже нині стрес через війну відчувають 90% українців.

За її словами, від російського знищення важливо захищати не лише людей, а й культуру.

«Довгі століття Україна зазнавала впливу імперії. Потрібна велика робота з деколонізації культури, повернення імен наших художників, інших митців, яких привласнила Росія», – сказала дружина Президента.

Перша леді також подякувала журналістам за особистий візит до нашої країни.

«Ви зробили найголовніший крок – ви приїхали до України», – наголосила Олена Зеленська.