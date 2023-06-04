Чужих дітей не буває в мирний час, тим паче немає чужих дітей під час війни – Олена Зеленська на Харківщині

Перша леді України Олена Зеленська здійснила робочу поїздку у Харківську область. Дружина Президента побувала в Дитячому мультифункціональному центрі «Спільно» від ЮНІСЕФ, який створюється за сприяння Управління освіти Харківської області.

Мета центру – надання комплексної підтримки дітям та їхнім родинам. У центрі пропонуватимуть різноманітні послуги, зокрема психосоціальну допомогу, навчання, психологічне консультування. Тут працюватиме мультимедійна студія з обладнанням для запису онлайн-уроків для дітей, які потребують технічної підтримки у навчанні, коворкінг для дітей і дорослих. Таким чином, усі основні сервіси та проекти ЮНІСЕФ уперше зібрані на одній локації.

«Важливий фокус центру – психологічна підтримка. Він допомагає дітям і дорослим долати стреси війни, розібратися у відносинах, відчуттях, зрозуміти себе та інших. Побувавши в центрі, іще раз упевнилася: майбутнє – саме за комплексністю. Коли поряд і навчання, і відпочинок, і допомога – усе працює краще разом», – зазначила перша леді.

Під час поїздки дружина Президента також відвідала Харківський регіональний центр психологічної допомоги та ознайомилася з перебігом створення Регіональної психологічної служби.

Вона функціонує завдяки співпраці Харківського обласного центру соціальних служб, БО «Відродження громад», ГО «Безбар’єрність» та Центру безпекових і суспільних студій Національного університету «Києво-Могилянська академія» у партнерстві з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у межах ініціативи дружини Президента України зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Фінансову підтримку надає Фонд «Партнерство за сильну Україну». Із травня діяльність служби забезпечує БО «Відродження громад».

З березня поточного року фахівці Регіональної психологічної служби здійснили 88 виїздів у громади Харківської області, 1154 особи звернулися із запитом про психологічну допомогу або психосоціальну підтримку, проведено 680 індивідуальних і 76 групових сесій.

«Наступна мета – створення районних центрів психологічної допомоги та психологічних консультацій у кожній громаді. Це і є втілення Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку впроваджуємо в країні: щоб допомога була якнайближче і навіть сама прийшла до тих, хто ніколи не зважиться на візит до психолога першим, але дуже цього потребує», – розповіла Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента взяла участь у круглому столі на тему: «Про стан упровадження сімейних форм виховання у Харківській області», де було презентовано Програму підтримки сімейних форм виховання.

«Всією країною переходимо зараз саме до сімейних форм виховання, щоб кожна дитина росла з батьками, а не в сиротинці. Наш постійний партнер та експерт у цьому процесі – ЮНІСЕФ. Думаю, Харківщина й тут збереже лідерство, ініціативу та небайдужість. Чужих дітей не буває в мирний час, тим паче немає чужих дітей під час війни», – наголосила Олена Зеленська.