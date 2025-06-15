Цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною – Володимир Зеленський

Австрія готова забезпечити гідне посередництво для зустрічей із російською стороною та сприяти поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з Президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава Української держави подякував за підтримку України, українського суверенітету та людей. Президент наголосив, що його спільний із першою леді офіційний візит до Австрії відображає не просто політичні, а дуже теплі та людяні відносини між країнами.

Володимир Зеленський від імені всіх українців висловив співчуття австрійському народові через трагедію в Граці.

«Ніде й ніколи батьки не повинні втрачати своїх дітей, і біль від таких втрат – це те, чого не може вилікувати навіть час. ​І коли ми кажемо про це, ми справді відчуваємо, що мається на увазі», – зазначив він.

Під час зустрічі президенти України та Австрії обговорили необхідність сильного й відчутного тиску на Росію, який примусить Москву закінчити війну та зупинити смерті й убивства.

«Звісно, говорили ми сьогодні й про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною», – зауважив Глава Української держави.

Александр Ван дер Беллен зазначив, що Австрія військово нейтральна країна, але не політично, та запевнив у підтримці України.

«Росія – однозначний агресор. І я ще раз закликаю можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини», – сказав він.

Значна частина програми візиту Президента України та першої леді присвячена українським дітям та українській громаді в Австрії, а також можливим посередницьким зусиллям цієї держави для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Саме ця тема також була однією з ключових під час зустрічі.

Крім того, ішлося про участь австрійських компаній у реконструкції України та підтримку з боку Австрії в питанні щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України в Європі, зокрема в Австрії.

Сьогодні ж між Україною та Австрією було підписано п'ять документів у сферах безпеки, повернення викрадених Росією українських дітей, сільського господарства, регіональної співпраці та відбудови.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер уклали Декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України, Спільне комюніке щодо безпеки та повернення з Росії незаконно вивезених українських дітей.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль і федеральний міністр сільського та лісового господарства, захисту клімату та довкілля, регіонів та водного господарства Австрії Норберт Точніг підписали Меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер уклали Меморандум про взаєморозуміння між Одеською ОВА та федеральною землею Верхня Австрія, який передбачає співпрацю в різних сферах з окремим фокусом на відбудову Одещини.

Голова Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна та президент Спілки австрійських громад Йоганнес Прессль підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва.