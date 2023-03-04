Ця зима була дуже складною, але ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад.

В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години.

Енергетичні компанії: «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго», інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка.

Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув, без перебільшення, кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом.

Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває.

На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування.

Провів сьогодні й довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс.

Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» – були доповіді щодо ситуації за добу.

Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина.

Зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення.

Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій.

Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях! Дякую кожному й кожній в наших силах оборони і безпеки, хто зараз уже готується!

І я дякую тим, хто попри всі загрози, попри всі небезпеки робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя! Це і ДСНС України, і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно – волонтери, які допомагають людям і державі.

Окрема вдячність нашим прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога! А ще окрема вдячність тим нашим воїнам, які знищують вогневі точки окупантів, які знищують логістику ворога та влучно ведуть Росію до поразки.

До неминучої поразки.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну!

Вічна памʼять і шана кожному й кожній, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави!

Слава Україні!