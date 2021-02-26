Дарницький та Подільсько-Воскресенський мости у Києві мають бути добудовані – Кирило Тимошенко

Державне агентство автомобільних доріг України та АТ «Укрзалізниця» підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького мосту в Києві. Також у столиці має бути добудований Подільсько-Воскресенський міст. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

«Цього року в межах «Великого будівництва» буде добудований Дарницький міст у Києві. Перший крок – підписання меморандуму між «Укрзалізницею» та Укравтодором щодо добудови Дарницького мосту», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, Укравтодор та «Укрзалізниця» планують завершити роботи на Дарницькому мосту до кінця цього року.

Очільник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков додав, що Укравтодор супроводжуватиме проект із завершення Дарницького мосту на всіх етапах.

«Ми будемо супроводжувати проект на всіх етапах. Вже підписано договір з підрядником, який скоригує проектну документацію. Це дасть змогу розпочати роботи одразу після проходження всіх процедур. Коли об'єкт буде добудовано на лівому березі, далі можна говорити, кому яку частину передавати на баланс. Тобто за це не йде змагання. Змагання йде за те, щоб кияни врешті-решт отримали нормальну транспортну інфраструктуру», – сказав він.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак зазначив, що очолювана ним компанія не займається будівництвом мостів, не має відповідних навичок та фондів. Це одна з причин того, чому Дарницький міст, який перебуває на балансі підприємства з 2004 року, став довгобудом.

«Я дуже радий тому, що в межах тісної співпраці з Укравтодором ми можемо закінчити цей довгобуд. Кияни отримають міст, який полегшить всім жителям міста та гостям сполучення між лівим та правим берегом», – зазначив Володимир Жмак.

Також заступник керівника Офісу Глави держави закликав владу Києва співпрацювати з Укравтодором для завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, який дуже довго стоїть недобудований.

«Політики в цьому питанні немає. Все дуже просто – Укравтодор і взагалі проект Президента «Велике будівництво» за минулий рік показали, що ми можемо швидко будувати, добудовувати те, що стояло роками. Якщо місцева влада цього не може зробити – ми простягаємо руку допомоги з нашого боку, але просимо, щоб був і фідбек з іншої сторони», – зазначив Кирило Тимошенко.

«Ми як представники державної влади зацікавлені саме в тому, щоб кияни мали комфорт і мали змогу швидко добиратися з одного берега на інший», – додав він.

Очільник Укравтодору запевнив, що підприємство готове допомогти як із закінченням Дарницького мосту, так і з будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту у столиці. Проте, за його словами, наразі київська влада не дала відповіді на пропозицію щодо Подільсько-Воскресенського мосту, недобудованого з 1994 року.