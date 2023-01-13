Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України під час урочистого засідання Сеймасу Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки
Виступ Президента України під час урочистого засідання Сеймасу Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки

13 січня 2023 року - 13:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

Виступ Президента України під час урочистого засідання Сеймасу Литви з нагоди відзначення Дня захисників свободи та церемонії вручення премії Свободи Литовської Республіки

13 січня 2023 року - 13:15

Дар’я Герасимчук поінформувала представників Німеччини та Нідерландів про незаконну депортацію українських дітей Росією

13 січня 2023 року - 13:07

Керівник Офісу Президента й координатор Держдепартаменту США з питань санкцій обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

12 січня 2023 року - 23:04

Обов’язково настане день, коли український прапор буде нарівні з усіма прапорами держав – членів Євросоюзу – звернення Президента Володимира Зеленського

12 січня 2023 року - 22:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Львівщину та зустріч із президентами Польщі та Литви
Робоча поїздка Президента України на Львівщину та зустріч із президентами Польщі та Литви

11 січня 2023 року - 16:01

Перейти до всіх галерей

Дар’я Герасимчук поінформувала представників Німеччини та Нідерландів про незаконну депортацію українських дітей Росією

13 січня 2023 року - 13:07

Дар’я Герасимчук поінформувала представників Німеччини та Нідерландів про незаконну депортацію українських дітей Росією

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук провела низку міжнародних робочих зустрічей щодо захисту прав українських дітей, порушених країною-агресором.

Зокрема, в Офісі Глави держави відбулася зустріч з уповноваженою Федерального уряду Німеччини у Федеральному міністерстві закордонних справ з політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Луїзою Амстберг і представниками Посольства Німеччини в Україні. 

Дар’я Герасимчук зустрілася також із радницею Посольства Нідерландів в Україні та заступницею Посла Есселін ван Ертен. 

Радник – уповноважена Президента поінформувала співрозмовників про незаконну депортацію українських дітей Росією, а також про відмову РФ ділитися з Україною інформацією щодо їхньої подальшої долі та місця перебування. 

У цьому контексті Дар’я Герасимчук розповіла про роботу платформи «Діти війни», а також озвучила кількість зафіксованих жертв серед дітей (убитих, поранених, депортованих).

Вона запропонувала підтримати заклик Генеральної Асамблеї ООН до Російської Федерації про припинення депортації українських дітей і скасувати рішення про спрощення процедури отримання громадянства РФ для українських дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення та возз'єднання з родичами.

Дар’я Герасимчук закликала на високому дипломатичному рівні поставити Росії питання щодо цих дітей. 

Вона також закликала визнати дії РФ геноцидом українського народу й поширити цю інформацію серед країн – партнерів ЄС.

Крім того, радник – уповноважена Президента наголосила на неприпустимості дій російської уповноваженої при Президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка незаконно всиновила українського хлопчика з Донбасу й публічно визнала цей факт.

Дар’я Герасимчук висловила жаль щодо безрезультатної взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в питанні порятунку дітей, незаконно вивезених з території України. Вона зазначила, що МКЧХ не хоче приймати інформацію від українських державних органів, мотивуючи це тим, що такі дані у форматі відповідних заяв вони можуть отримувати виключно від батьків і близьких родичів. Але водночас це здебільшого неможливо, адже нерідко батьків і дітей примусово роз’єднують під час переміщення, рідні зникають безвісти або їх убивають. У таких випадках саме держава має забезпечити права дітей. 

Дар’я Герасимчук звернулася з проханням сприяти в пошуку можливих шляхів та рішень щодо організації та здійснення заходів для встановлення місць перебування українських дітей, які були незаконно депортовані з території України до Росії. Зокрема, в цьому могло б допомогти залучення третіх країн, особливо з урахуванням того, що з початком повномасштабного вторгнення, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. 

«Лише спільними зусиллями, використавши різноманітні канали та можливості, ми зможемо врятувати українських дітей від окупантів», –  наголосила радник – уповноважена Президента України.

Версія для друку