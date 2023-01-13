Дар’я Герасимчук поінформувала представників Німеччини та Нідерландів про незаконну депортацію українських дітей Росією

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук провела низку міжнародних робочих зустрічей щодо захисту прав українських дітей, порушених країною-агресором.

Зокрема, в Офісі Глави держави відбулася зустріч з уповноваженою Федерального уряду Німеччини у Федеральному міністерстві закордонних справ з політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Луїзою Амстберг і представниками Посольства Німеччини в Україні.

Дар’я Герасимчук зустрілася також із радницею Посольства Нідерландів в Україні та заступницею Посла Есселін ван Ертен.

Радник – уповноважена Президента поінформувала співрозмовників про незаконну депортацію українських дітей Росією, а також про відмову РФ ділитися з Україною інформацією щодо їхньої подальшої долі та місця перебування.

У цьому контексті Дар’я Герасимчук розповіла про роботу платформи «Діти війни», а також озвучила кількість зафіксованих жертв серед дітей (убитих, поранених, депортованих).

Вона запропонувала підтримати заклик Генеральної Асамблеї ООН до Російської Федерації про припинення депортації українських дітей і скасувати рішення про спрощення процедури отримання громадянства РФ для українських дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, а також вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення та возз'єднання з родичами.

Дар’я Герасимчук закликала на високому дипломатичному рівні поставити Росії питання щодо цих дітей.

Вона також закликала визнати дії РФ геноцидом українського народу й поширити цю інформацію серед країн – партнерів ЄС.

Крім того, радник – уповноважена Президента наголосила на неприпустимості дій російської уповноваженої при Президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка незаконно всиновила українського хлопчика з Донбасу й публічно визнала цей факт.

Дар’я Герасимчук висловила жаль щодо безрезультатної взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в питанні порятунку дітей, незаконно вивезених з території України. Вона зазначила, що МКЧХ не хоче приймати інформацію від українських державних органів, мотивуючи це тим, що такі дані у форматі відповідних заяв вони можуть отримувати виключно від батьків і близьких родичів. Але водночас це здебільшого неможливо, адже нерідко батьків і дітей примусово роз’єднують під час переміщення, рідні зникають безвісти або їх убивають. У таких випадках саме держава має забезпечити права дітей.

Дар’я Герасимчук звернулася з проханням сприяти в пошуку можливих шляхів та рішень щодо організації та здійснення заходів для встановлення місць перебування українських дітей, які були незаконно депортовані з території України до Росії. Зокрема, в цьому могло б допомогти залучення третіх країн, особливо з урахуванням того, що з початком повномасштабного вторгнення, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ.

«Лише спільними зусиллями, використавши різноманітні канали та можливості, ми зможемо врятувати українських дітей від окупантів», – наголосила радник – уповноважена Президента України.