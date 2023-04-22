Дар’я Герасимчук зустрілася з делегацією Єврокомісії, Європарламенту та Швеції на чолі з Дубравкою Шуїцею

Секретар Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України, радник – уповноважена Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук провела зустріч із делегацією Європейської комісії, Європарламенту та Швеції на чолі з віце-президентом Європейської комісії Дубравкою Шуїцею.

До складу делегації увійшли: віце-спікер Європейського парламенту, координатор з питань прав дитини Ева Божена Копач, міністр соціальних служб Швеції Камілла Вальтерссон Грьонвалль, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, Посол Королівства Швеція Тобіас Тиберг та інші.

Співрозмовники розглянули факти примусового переміщення українських дітей до Росії, зокрема з подальшою зміною їхнього особистого статусу, включно з громадянством, розлучення з батьками чи опікунами, усиновлення та інші порушення й злочини проти українських дітей з боку росіян.

Дар’я Герасимчук розповіла про випадки викрадення окупантами юних українців. За її словами, основна мета нашої держави – повне припинення депортації українських дітей до Російської Федерації та їхнє безпечне повернення й возз’єднання із сім’ями.

«Україна робить усе можливе, щоб повернути кожну дитину», – наголосила вона.

Радник – уповноважена Президента акцентувала на необхідності об’єднання зусиль усіх європейських та світових інституцій, щоб жоден російський злочинець, який порушив права українських дітей, не уникнув справедливого покарання.

«Спільно маємо створити такі міжнародні правові механізми, які не лише засвідчать злочинність намірів і дій окупантів щодо українських дітей, а й слугуватимуть базисом для захисту всіх дітей світу. Сьогодні, коли ми говоримо про порятунок і захист дітей України, ми насправді піклуємося про безпеку всіх дітей світу», – заявила Дар’я Герасимчук.

Віце-президент Європейської комісії Дубравка Шуїця висловила сподівання, що європейські санкції та резолюції зможуть допомогти Україні повернути всіх дітей.

«У жодної країни світу немає майбутнього без її дітей. В України немає майбутнього без її дітей. І ми готові продовжувати підтримувати вас у цій нелегкій місії з повернення українських дітей», – сказала вона.

Члени європейської делегації наголосили на готовності максимально сприяти пошуку шляхів розв’язання питання депортації та примусового переміщення українських дітей.

Наприкінці зустрічі гості отримали символічні подарунки – ляльки, кожна з яких має ім’я української дитини, викраденої російськими загарбниками.