Дар’я Герасимчук зустрілася з експертами механізму з людського виміру ОБСЄ, який буде зосереджений на питанні депортації українських дітей до РФ

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зустрілася з експертами третього застосованого в контексті російської агресії механізму з людського виміру ОБСЄ, який буде зосереджений на питанні насильницької депортації Росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в Росії.

У зустрічі взяли участь експерти третього механізму ОБСЄ: доктор Еліна Штейнерте (Латвія), професор Вероніка Білкова (Чеська Республіка) та Сесилія Хеллештвайт (Норвегія), які мають великий досвід у сфері міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Вони прибули в Україну для збору даних і фактів примусового переміщення українських дітей до РФ із подальшою зміною особистого статусу дитини, включно з громадянством, розлучення з батьками чи опікунами, усиновлення, інших порушень чи зловживань, що призводять до примусової асиміляції.

Дар’я Герасимчук зазначила, що Україна прагне повністю припинити примусове переміщення українських дітей до РФ і наполягає на їх безпечному поверненні на батьківщину та возз’єднанні із сім’єю відповідно до інтересів дитини й міжнародного права.

«Ми дякуємо за запуск третього механізму ОБСЄ та готові надати всю підтримку для одержання вами необхідної інформації. Я переконана, що не лише Україна, а й уся європейська та світова спільнота з нетерпінням чекають на ваші висновки щодо проблематики депортації українських дітей», – наголосила радник – уповноважена Президента України.

Під час зустрічі експерти ОБСЄ отримали інформацію щодо ситуації з викраденими Росією українськими дітьми, почули історії, які розповідали діти після повернення на батьківщину.

Дар’я Герасимчук висловила переконання, що міжнародний правовий механізм має не лише засвідчити злочинність намірів і дій російських окупантів щодо українських дітей, а й закласти основу для захисту дітей з інших країн світу.

«Захищаючи дітей України сьогодні, ми піклуємося про безпеку всіх дітей світу завтра. Зло має знати, що воно не залишиться без покарання», – сказала радник – уповноважена Президента.