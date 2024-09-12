Дати дітям справжню безпеку можна лише разом, усім світом – Олена Зеленська під час виступу на Саміті перших леді та джентльменів

З ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської у Києві відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Тема цьогорічного заходу – «Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього».

Відкриваючи Саміт, перша леді наголосила, що ця тема важлива не лише для всіх батьків світу, а й загалом для відповідальних дорослих.

«Безпеку дітям можуть дати лише всі свідомі, відповідальні дорослі світу. Ба більше, ми, дорослі, винні їм безпеку. Бо вони прийшли у наш світ, і якщо їм щось загрожує, наше спільне завдання – зупинити загрозу», – сказала Олена Зеленська.

За її словами, на вибір теми наштовхнув попередній Саміт.

«На заході ми вивчали ментальне здоров’я у світі, провівши дослідження в 11 країнах. У ньому, серед іншого, виявили дуже несподіваний показник: з’ясувалося, що підлітки, хоч би де вони жили, відчувають стреси на кілька пунктів гостріше, ніж дорослі», – зазначила перша леді.

Вона подякувала тим, хто особисто приїхав до Києва для участі в Саміті. Зокрема, це дружина Прем’єр-міністра Белізу Россана Брісеньо, чоловік Прем’єр-міністерки Данії Бо Тенгберг, перша леді Естонії Сір’є Каріс, дружина Президента Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб, перша леді Гватемали Лукресіа Пейнадо, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, дружина Президента Сербії Тамара Вучич та перший джентльмен Словенії Алеш Мусар.

Олена Зеленська також висловила вдячність тим, хто надіслав відеозвернення: дружині Федерального президента Німеччини Ельке Бюденбендер, першій леді Республіки Малаві Моніці Чаквері, першій леді Турецької Республіки Еміне Ердоган, першій леді Держави Ізраїль Міхаль Герцог, дружині Прем'єр-міністра Японії Юко Кішіді, першій леді Французької Республіки Бріжит Макрон, дружині Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Сарі Нетаньягу, дружині Еміра Держави Катар Її Високості шейсі Мозі бінт Нассер, дружині Федерального Президента Республіки Австрія Доріс Шмідауер.

Крім того, до учасників Саміту звернувся Президент України Володимир Зеленський, почесним спікером був філософ Френсіс Фукуяма, а провів захід телеведучий і журналіст Тімур Мірошниченко.

Під час заходу присутні обговорили безпеку дітей у межах п’яти панелей.

Перша панель – «Безпека дітей під час війни». Її мета – звернути увагу на масштаби трагедії війн в усьому світі та можливі шляхи зменшення ризиків для дітей. Ішлося не лише про безпеку під час обстрілів і бойових дій, а й про пропаганду, депортацію та індоктринацію. Модерувала цю панель польсько-американська історикиня, письменниця та журналістка Енн Епплбаум. До дискусії долучилися: журналістка, письменниця, воєнна кореспондентка Джанін Ді Джованні, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

«Коли десь починають гинути чи зникати діти – це виклик усьому світовому порядку, усім нашим конвенціям, домовленостям, правам людини», – наголосила Олена Зеленська.

Друга панель – «Безпека дітей у родині» – була присвячена основним викликам батьківства та проблемам, із якими діти можуть стикатися вдома. Також обговорили ментальне здоров’я в домашньому середовищі й державні програми підтримки сімей. Модерували дискусію голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде та ведуча Поліна Медвідь. До обговорень, зокрема, долучився сімейний і парний терапевт Джордж Фоллер. Спеціальними гостями цієї панелі стали лауреат численних премій, актор, продюсер і посланець миру ООН Майкл Дуглас та актор Ділан Дуглас.

«Від фізичного або психологічного насильства в родині страждають, за статистикою, 400 мільйонів дітей – зіставно зі збройними конфліктами», – зауважила перша леді.

Третя панель – «Безпека дітей у школі» – стосувалася створення здорового освітнього середовища. Під час обговорення розглянули безпечні та комфортні умови у навчальних закладах. Модераторкою була радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник. У панельній дискусії взяли участь міністр освіти і науки Оксен Лісовий та виконавча директорка Education Cannot Wait Ясмін Шеріф.

«В Україні цей вимір знову «підредаговано» війною: ми змушені будувати бомбосховища та налагоджувати онлайн-освіту, щоб наші діти могли розвиватися попри все», – зазначила Олена Зеленська.

Четверта панель – «Безпека дітей у кіберпросторі». У цьому вимірі розглянули шляхи захисту дітей в інтернеті, а також ризики й переваги штучного інтелекту для дітей. Цю панель модерував колишній урядовий директор з інформаційного розвитку Естонії Луукас Ільвес. Зі спеціальними промовами виступили комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон та заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Уміння відрізнити правду від дезінформації в інтернеті – тепер життєво важлива навичка для наших дітей. Треба, щоб і діти не дозволяли собою маніпулювати, щоб уміли будувати захист навіть у віртуальній реальності», – наголосила перша леді.

П'ята панель заходу – «Безпечне довкілля для дітей» – відбулася у форматі п'яти павільйонів з інсталяціями. Гостей запросили здійснити подорож українськими заповідниками, які постраждали внаслідок війни: від Криму до Луганська.

Також під час Саміту презентували результати комплексного опитування «Захист дитинства: виміри безпеки для молодого покоління», яке провели спеціально до заходу. Міжнародне дослідження від компанії Catalyse Research, виконане спільно з BRAND UKRAINE та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), охопило 15 країн, щоб виявити проблеми, із якими зустрічаються батьки й діти. Зокрема, дослідження показало, що 75% батьків переконані: нині діти стикаються з більшою кількістю загроз, ніж сучасні дорослі в дитинстві. Серед основних проблем, що їх окреслили батьки з усього світу, – зростання цін, бідність і безробіття.

Докладніше з ним можна ознайомитися тут.

Результат Саміту – укладення спільної декларації. Її мета – об’єднати зусилля перших осіб країн світу для захисту прав дітей під час збройних конфліктів і воєн. Майбутні проєкти та ініціативи в межах цієї декларації будуть спрямовані на пошук, ідентифікацію та повернення додому депортованих дітей, допомогу внутрішньо переміщеним сім'ям, евакуацію дітей із воєнних зон.

«На жаль, багато міжнародних конструкцій, створених із благими намірами, при випробуванні реальною трагедією довели свою безпорадність. Тому ми розвиваємо власну співпрацю для порятунку дітей», – наголосила Олена Зеленська.

Саміт підтримали генеральні партнери: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Universal Bank; офіційні партнери: Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Ajax Systems; партнери: ЮНЕСКО, Міжнародна організація з міграції (МОМ), KSE Foundation, BGV Group Management, La Famiglia Catering, Ялтинська європейська стратегія (YES), Catalyse Research і BRAND UKRAINE.

Саміт перших леді та джентльменів – щорічна міжнародна подія, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська у 2021 році. Згодом Саміт переріс у глобальну платформу, що діє постійно.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів – це спільнота, яка об’єднує подружжя перших осіб країн, котрі прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу.

Завдяки Саміту, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад 6 млн доларів на 92 автомобілів швидкої допомоги. Торік на полях заходу започаткували унікальне медичне партнерство, у межах якого українські та закордонні лікарні підписали вже 48 меморандумів про співпрацю.

Детальніше про Саміт перших леді та джентльменів: https://summitflg.org