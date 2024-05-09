Декларація 2-го Міжнародного саміту міст та регіонів

Київ, 8–9 травня 2024 року

Ми, представники місцевого та регіонального самоврядування Республіки Австрія, Королівства Бельгія, Королівства Данія, Італійської Республіки, Канади, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Молдова, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Португальської Республіки, Румунії, Словацької Республіки, Сполучених Штатів Америки, України, Угорщини, Французької Республіки, Чеської Республіки, Японії,

визнаючи важливість 1-го Міжнародного саміту міст та регіонів для розширення допомоги українським містам і громадам, звертаючись до основоположних принципів, встановлених під час попереднього саміту, і проголошеної на ньому Декларації, спрямованої на сприяння відновленню міст і громад в Україні, а також наголошуючи на важливості подальшої співпраці;

спираючись на принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, підтверджуючи відданість цінностям і стандартам Ради Європи;

враховуючи наближення переговорного процесу щодо членства України у Європейському Союзі, з метою підвищення спроможності органів місцевого самоврядування України співпрацювати з європейськими інституціями, а також брати участь у виробленні політики, яка стосується розвитку регіонів та громад;

відзначаючи важливість забезпечення прозорості, багаторівневого врядування та розвитку екосистеми для підзвітного фінансування та управління відновленням регіонів;

засуджуючи продовження російського терору, зокрема масованих обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, вчинення нових актів екоциду на території України, зокрема підрив греблі Каховської ГЕС;

підкреслюючи головні пріоритетні напрями 2-го Міжнародного саміту міст та регіонів, а саме: економічний розвиток громад і регіонів, європейську інтеграцію України, подолання викликів, що постали перед внутрішньо переміщеними особами, реабілітація жертв війни, відновлення та розвиток громад і територій під час війни та у повоєнний період;

Висловлюємо готовність: