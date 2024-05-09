Декларація 2-го Міжнародного саміту міст та регіонів

Київ, 8–9 травня 2024 року
Ми, представники місцевого та регіонального самоврядування Республіки Австрія, Королівства Бельгія, Королівства Данія, Італійської Республіки, Канади, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Молдова, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Португальської Республіки, Румунії, Словацької Республіки, Сполучених Штатів Америки, України, Угорщини, Французької Республіки, Чеської Республіки, Японії,
визнаючи важливість 1-го Міжнародного саміту міст та регіонів для розширення допомоги українським містам і громадам, звертаючись до основоположних принципів, встановлених під час попереднього саміту, і проголошеної на ньому Декларації, спрямованої на сприяння відновленню міст і громад в Україні, а також наголошуючи на важливості подальшої співпраці;
спираючись на принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, підтверджуючи відданість цінностям і стандартам Ради Європи;
враховуючи наближення переговорного процесу щодо членства України у Європейському Союзі, з метою підвищення спроможності органів місцевого самоврядування України співпрацювати з європейськими інституціями, а також брати участь у виробленні політики, яка стосується розвитку регіонів та громад;
відзначаючи важливість забезпечення прозорості, багаторівневого врядування та розвитку екосистеми для підзвітного фінансування та управління відновленням регіонів;
засуджуючи продовження російського терору, зокрема масованих обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, вчинення нових актів екоциду на території України, зокрема підрив греблі Каховської ГЕС;
підкреслюючи головні пріоритетні напрями 2-го Міжнародного саміту міст та регіонів, а саме: економічний розвиток громад і регіонів, європейську інтеграцію України, подолання викликів, що постали перед внутрішньо переміщеними особами, реабілітація жертв війни, відновлення та розвиток громад і територій під час війни та у повоєнний період;
Висловлюємо готовність:
- підтримувати суверенітет і незалежність України, відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, невід’ємне право на самооборону проти неспровокованої збройної агресії РФ, реалізацію Української формули миру для відновлення всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні та безпеки в усьому світі;
- продовжувати всебічне поглиблення співпраці з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами задля забезпечення сталого розвитку українських міст і регіонів, зокрема в таких секторах, як інфраструктура, логістика, будівництво, металургія, енергетика, сільське господарство, охорона здоров’я, навколишнє середовище, задля створення та локалізації спільних проєктів і виробництв в Україні, а також залучення додаткових інвестицій та посилення економічного розвитку;
- підтримати створення Спільного консультативного комітету, нового формату співпраці та взаємодії представників регіонів України та Європейського комітету регіонів;
- надавати сприяння безпосередній співпраці та партнерству лідерів місцевого та регіонального самоврядування з українськими містами й громадами для розвитку спроможності місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації представників виконавчої влади регіонального та місцевого рівнів, ефективної участі у європейських програмах і реалізації програм розвитку, а також посилення інституційної спроможності національних координаторів програм транскордонного співробітництва ЄС, а саме Interreg, та продовжити їх реалізацію на період 2021–2027 років;
- продовжити реалізацію програми LEADER на рівні сіл та сільських громад, а також запровадження національної системи управління та контролю за виконанням програм транснаціонального, транскордонного та міжрегіонального співробітництва для сприяння регіональній інтеграції та взаємодії з країнами-сусідами;
- просувати розширення співпраці з країнами-партнерами та Енергетичним співтовариством з метою відновлення та модернізації енергосистеми України на засадах цифровізації та забезпечення максимальної надійності, створюючи в регіонах та громадах децентралізовані енергетичні системи й упроваджуючи сучасні енергоефективні технології, зокрема відновлюваної енергетики, у різних секторах регіональної економіки;
- продовжувати працювати над упровадженням механізмів оперативного реагування з відбудови цивільної та критичної інфраструктури, розробки довгострокових програм, спрямованих на відновлення та розвиток українських міст і регіонів;
- розпочати процес підготовки архітекторів громад і приєднання їх до мережі New European Bauhaus, забезпечити долучення науковців та художників до втілення головних цінностей New European Bauhaus: сталий розвиток, естетика та інклюзія;
- продовжувати надання гуманітарної та фінансової підтримки внутрішньо переміщеним особам з метою створення комфортних умов для життя та подальшої інтеграції їх у суспільство;
- продовжувати залучення міжнародної допомоги з метою розширення регіональних мереж центрів реабілітації, протезування, хірургії, психологічної підтримки та життєстійкості для постраждалих від російської агресії осіб в Україні, а також розширення нових програм реабілітації для українців у країнах-партнерах, сприяти інтеграції ветеранів до економічного регіонального розвитку, підтримувати перекваліфікацію та адаптацію ветеранів на ринку праці та в суспільстві;
- сприяти розширенню обміну досвідом і найкращими практиками з містами та регіонами інших держав задля спільного всебічного розвитку у сферах міського планування, інфраструктури, безпеки, правопорядку, охорони здоров’я, освіти, екології та інших соціально-побутових питаннях у межах укладених угод про дружбу та співробітництво.