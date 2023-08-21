Декларація Афінського саміту

21 серпня 2023 року

Ми, Президент Александр Вучич, Президент Мая Санду, Президент Володимир Зеленський, Президент Яков Мілатович, Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, Прем'єр-міністр Йон-Марчел Чолаку, Прем'єр-міністр Альбін Курті, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем'єр-міністр Димитар Ковачевський, Прем'єр-міністр Ніколай Денков та Прем'єр-міністр Андрей Пленкович, у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії, зустрілися сьогодні в Афінах через двадцять років після історичного саміту ЄС – Західні Балкани в Салоніках та оприлюднили таку заяву:

1. Вторгнення Росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в межах ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого Європейського континенту. Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояву згубних наслідків ревізіонізму.

2. Перед викликом російської агресії ми висловлюємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права.

3. Під час сьогоднішніх дискусій в Афінах ми висловили підтримку та вдячність Президенту України Володимиру Зеленському за його наполегливі зусилля, спрямовані на встановлення принципів миру у його Формулі миру відповідно до Статуту ООН. Ми також привітали зусилля Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на сприяння всеосяжному, справедливому й тривалому миру в Україні.

4. Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

5. Двадцять років тому саміт у Салоніках визнав, що Західні Балкани належать до Європейського Союзу. Ми твердо переконані, що сьогодні це твердження залишається актуальним як ніколи. Ескалація агресивної війни проти України виявила нагальну потребу в сильному, стійкому та всеосяжному ЄС як наріжному камені миру та процвітання наших народів у ці складні часи.

6. Ми наголосили, що Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, географічно прилеглі до держав – членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями й викликами. Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї.

7. Сьогодні в Афінах ми обговорили подальші кроки для того, щоб зробити це бачення Європи реальністю. Ми відзначили важливість того, щоб поставити собі за мету завершити формування бачення ЄС, збагаченого країнами Західних Балкан, Україною та Республікою Молдова. Ми підкреслили необхідність активізації та переорієнтації процесу розширення, який був би відчутним і таким, що заслуговує на довіру, без скорочення шляхів до виконання встановлених умов. Ми висловили нашу готовність підтримувати Україну та Молдову у здійсненні наступних кроків у процесі вступу до ЄС, щойно вони завершать необхідні реформи.

8. Ми твердо переконані, що через 20 років після cаміту в Салоніках та у світлі нової геополітичної реальності настав час прийняти сміливу й амбітну кінцеву мету, яка слугуватиме орієнтиром, натхненням і контекстом для подальших дій.