Декларація про поглиблення співробітництва між Україною та Великою Британією у сфері безпеки та оборонної промисловості

Ми, Президент України та Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії,

зустрівшись у дусі єдності, спільної відповідальності та стратегічного партнерства й керуючись нашою спільною відданістю справі миру, безпеки та глобальної стабільності,

нагадуючи про давні дружні й партнерські відносини між Україною та Сполученим Королівством, які засновані на спільних демократичних цінностях, взаємній повазі та дотриманні норм і принципів міжнародного права й Статуту ООН, включно з принципами суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів,

найрішучіше засуджуючи незаконну, неспровоковану й невиправдану агресивну війну Російської Федерації проти України, яка є порушенням міжнародного права та серйозно підриває євроатлантичну й глобальну безпеку і стабільність,

визнаючи, що оборона, стійкість і значний бойовий досвід України є ключовим внеском не лише в забезпечення її суверенітету й територіальної цілісності, а й у стабільність і безпеку східного флангу Європи, НАТО та євроатлантичної спільноти,

беручи до уваги глибокі зміни в сучасній війні та стрімкий розвиток оборонних технологій, а також визнаючи необхідність поглиблення співпраці у сфері розвитку передових військових спроможностей,

нагадуючи про наявну систему двосторонніх угод і стратегічних зобов’язань між Україною та Сполученим Королівством, зокрема Угоду про сторічне партнерство, підписану 16 січня 2025 року, Угоду про співробітництво у сфері безпеки, підписану 12 січня 2024 року, Угоду про стратегічне співробітництво від 2020 року та Декларацію про наміри стосовно розміщення Багатонаціональних сил на підтримку оборони, відновлення та стратегічної стійкості України, підписану 6 січня 2026 року,

підтверджуючи нашу спільну рішучість поглиблювати наше оборонне партнерство та спільно сприяти розвитку майбутніх європейських оборонних спроможностей,

заявляємо про таке:

I. Мета й стратегічне бачення

Ця Декларація визначає рамки посиленого співробітництва у сфері безпеки та оборони між Україною і Сполученим Королівством, яке спрямоване на зміцнення готовності до колективної оборони, посилення стримування та сприяння довгостроковій стабільності й безпеці Європи.

Наші країни поділяють стратегічне бачення, згідно з яким Україна та Велика Британія виступають партнерами у розвитку сучасних оборонних спроможностей, спираючись на свої взаємні технологічні, промислові, інноваційні й оперативні можливості у поєднанні з бойовим досвідом України.

Ця співпраця відображає спільне розуміння того, що Україна є державою, яка не лише захищає себе від агресії, а й сприяє безпеці своїх партнерів і зміцненню колективної обороноздатності Європи.

ІІ. Взаємні безпекові зобов’язання

Ми докладатимемо зусиль для того, щоб військовий потенціал України розвинувся до такого рівня, щоб у разі застосування збройної сили або зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна мала можливість, за необхідності та відповідно до національного законодавства й процедур, надати ефективну військову допомогу.

Це відображає наше спільне прагнення поглиблювати наше оборонне партнерство з тим, щоб поступово досягти рівня стратегічного військового співробітництва та взаємної підтримки між Україною і Сполученим Королівством.

Спираючись на багатий оперативний досвід України у використанні безпілотних систем у сучасній війні, ми визнаємо дедалі більшу роль передових можливостей дронів і даних, зібраних під час війни, у розвитку спроможностей для захисту збройних сил, оборонної інфраструктури та національної безпеки. У цьому контексті обидві країни готові, у відповідних випадках та відповідно до національного законодавства й процедур, працювати над розвитком спроможностей їхніх збройних сил та оборонної інфраструктури шляхом застосування передових світових досягнень у галузі наукових досліджень і розробок, промислового потенціалу, перевірених у бою безпілотних технологій та оперативного досвіду, щоб, у разі потреби, надавати одна одній взаємний захист і допомогу, а також забезпечити спільну здатність разом реагувати на нові виклики та загрози, якщо така необхідність виникне.

Сполучене Королівство підтверджує свою відданість подальшому зміцненню оборонного потенціалу України, зокрема шляхом надання стійкої військової допомоги та співпраці у сфері передових військових технологій, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії та вогневій потужності великої дальності. Сполучене Королівство розгляне найбільш ефективні способи для збільшення обсягів виробництва. В межах Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів ми будемо регулярно аналізувати можливості налагодження спільного виробництва ударних засобів великої дальності.

Ми також визнаємо важливість лідерства Сполученого Королівства в Контактній групі з питань оборони України та Коаліції охочих у координації зусиль партнерів з підтримки здатності України захищати себе від повномасштабної російської агресії та забезпечення довгострокового розвитку оборонних спроможностей України.

III. Партнерство в галузі оборонної промисловості та технологій

Наші країни працюватимуть над розвитком спільної екосистеми оборонної промисловості та технологій, заснованої на принципах інноваційності, стійкості та швидкої адаптації до мінливих викликів у сфері безпеки.

Таке співробітництво може охоплювати створення спільних виробничих ліній, спільні науково-дослідні роботи, інтеграцію оборонних ланцюгів постачання, а також розвиток промислових партнерств задля підтримки великомасштабного виробництва оборонних систем і компонентів.

Ми працюватимемо над прискоренням реалізації програми LYRA – портфеля спільних проєктів, що охоплюють безпілотні апарати, протиповітряну оборону, засоби ураження великої дальності та інші інноваційні технологічні напрями, що базуються на ефективному обміні даними та відповідних угодах.

У цьому контексті ми вітаємо угоду, укладену між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Великої Британії, яка дає змогу здійснювати ліцензійне виробництво розробленого в Україні безпілотника-перехоплювача OCTOPUS у Великій Британії, як приклад спільної розробки передових інноваційних технологій.

Ця ініціатива є важливою віхою у військово-промисловому співробітництві між Україною та Великою Британією. Вона демонструє потенціал для масштабування виробництва нових та інноваційних рішень, а також перевірених у бою українських технологій через партнерства у сфері промисловості.

Ми зобов’язуємося зміцнювати двостороннє партнерство у сфері систем протиповітряної оборони та розробки й виробництва ракет ППО для усунення критичних прогалин у протиповітряних оборонних спроможностях України, Великої Британії та ширшого євроатлантичного простору. Пріоритетними напрямами, зокрема, будуть економічно ефективні перехоплювачі БПЛА та засоби виявлення, інтеграція систем проти крилатих ракет та розвиток антибалістичних спроможностей.

Ми визнаємо, що тісніше промислове співробітництво сприятиме зміцненню оборонних спроможностей, покращенню стійкості оборонних ланцюгів постачання, наших збройних сил і посиленню довгострокової безпеки обох країн.

Ми також будемо шукати можливості для співробітництва в галузі оборонної промисловості та технологій із третіми країнами.

IV. Інтегрування бойового досвіду України

Ми визнаємо, що досвід України в захисті від широкомасштабної агресії є унікальним і цінним ресурсом для розвитку сучасних оборонних спроможностей.

Тому ми зобов’язуємося сприяти систематичному врахуванню бойового досвіду України у військовій підготовці, розробці доктрин та плануванні оборонних спроможностей.

Ця співпраця може охоплювати обмін уроками, отриманими на полі бою, аналіз оперативної практики та тактичних інновацій, а також інтеграцію цих знань у військову освіту, навчання і стратегічне планування.

Особлива увага буде приділена розвитку потенціалу, пов’язаного з безпілотними системами, технологіями протидії дронам, радіоелектронною боротьбою, протиповітряною обороною та захистом критичної інфраструктури.

V. Спільна підготовка, навчання та операційне співробітництво

Україна та Велика Британія поглиблять співробітництво у сфері військової підготовки, навчань, а також випробувань та оцінки безпілотних систем з метою зміцнення взаємосумісності, бойової готовності та здатності ефективно реагувати на нові виклики у сфері безпеки.

Таке співробітництво може охоплювати участь українського персоналу у британських навчальних програмах, залучення українських інструкторів до навчальних заходів союзників та організацію спільних навчань, що відображають реалії сучасної війни.

Ми підкреслюємо важливість багатонаціональних механізмів оборонного співробітництва та визнаємо роль Об’єднаних експедиційних сил (JEF) як ключової платформи для зміцнення співпраці у сфері безпеки в Північній Європі та Балтійському регіоні.

У цьому контексті ми працюватимемо над поглибленням залучення України до діяльності Об’єднаних експедиційних сил, включно з підготовкою, навчанням та розвитком потенціалу, з метою зміцнення ролі України як посиленого партнера.

VI. Обмін безпековою інформацією та даними

Визнаючи, що ефективне співробітництво в галузі оборони вимагає своєчасного та надійного обміну даними та інформацією, ми прискоримо співпрацю в обміні інформацією та даними, що стосуються оборони.

Це співробітництво може охоплювати обмін інформацією про оперативну ситуацію та ситуаційну обізнаність, технічними даними щодо нових загроз, а також аналітичними оцінками, що мають значення для оборонного планування.

Ми також будемо вивчати механізми створення безпечних і стійких каналів обміну інформацією з питань оборони, спрямованих на покращення обізнаності щодо ситуації, прискорення ухвалення рішень, розуміння ефективності наших сил і засобів та підвищення ефективності спільних заходів реагування на виклики у сфері безпеки.

VII. Реалізація та координація

З метою забезпечення ефективної реалізації цієї Декларації ми створимо відповідні механізми координації на робочому рівні в межах стратегічного діалогу.

Щоб гарантувати, що оборонне співробітництво відповідає мінливій ситуації у сфері безпеки та й надалі сприяє зміцненню стійкості України та Великої Британії, ми будемо періодично, принаймні раз на рік, проводити огляд реалізації Декларації.

Ці механізми сприятимуть співпраці в таких сферах, як розвиток потенціалу, оборонні інновації, промислові партнерства, підготовка та навчання, а також обмін інформацією.

VIII. Заключна частина

Ця Декларація відображає спільну рішучість України та Великої Британії зміцнити своє оборонне партнерство та ширше співробітництво в межах Угоди про сторічне партнерство, а також сприяти глобальній безпеці в ширшому сенсі.

Від України: Президент Володимир Зеленський

Від Сполученого Королівства: Прем’єр-міністр Кір Стармер

Підписано в Лондоні 17 березня 2026 року