День присвячений ситуації на Хмельниччині: безпека, захист регіону, внесок в оборону всієї України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області – безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області – на ключових об’єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами.

Призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна.

Презентували в області нашу економічну платформу «Зроблено в Україні», мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону, всім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави.

І окремо сьогодні зустрівся з нашими прикордонниками – хлопцями нашими й дівчатами – курсантами Академії державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава наша ставала сильнішою. Навчаються тут, у Хмельницькому. А також були ліцеїсти. Я хочу подякувати всім викладачам Академії за фаховість, командному складу Прикордонної служби, командувачу, генерал-лейтенанту Сергію Дейнеці, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку – за підтримку й кожному нашому воїну-прикордоннику – за те, що всі українці можуть бути впевнені у вашій вірності Україні.

І почав цей день відвідуванням військового госпіталю та вдячністю нашим лікарям, медичним сестрам і братам, кожному й кожній, хто допомагає рятувати наших воїнів після поранень і забезпечує реабілітацію. Найважливіше – усе робити на своєму рівні так, щоб уся наша Україна могла досягти потрібних результатів. Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагає, – дякую вам і пишаюся вами. Пишаюся Україною!

Дякую тобі, Хмельницький, за цей день!

Слава Україні!