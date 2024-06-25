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День, заради якого працювали всі: Україна розпочала переговори про вступ до ЄС – Володимир Зеленський

25 червня 2024 року - 17:20

Уже відбулася перша міжурядова конференція України та ЄС. До складу української делегації увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди початку переговорів про вступ України до ЄС.

Глава держави наголосив: це означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Тепер питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС та політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним. 

«Це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи – Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та «сірих зон», Європи миру – справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється», – сказав Президент. 

Україна подала заявку на вступ у Євросоюз 28 лютого 2022 року – на п’ятий день повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Європейська рада надала нашій державі статус кандидата на вступ, а торік у грудні Європейський Союз ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною. 

«Між цими кроками – тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу», – підсумував Володимир Зеленський.

 

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