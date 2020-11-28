Держава допоможе звільненим з Іраку громадянам України – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з українськими громадянами Євгеном Фоменковим та Олександром Санпітером, які повернулися додому після трьох років перебування у полоні в Іраку.

У липні 2017 року українців захопили невідомі особи та утримували в заручниках у одному з віддалених районів Іраку. На початку грудня 2020 року вони нарешті були звільнені та змогли повернутися на батьківщину. Процес визволення українських громадян особисто координував Президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі у Києві Людмила Денісова запевнила Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, що забезпечить парламентський контроль за додержанням їхніх прав і свобод, отриманням ними необхідної допомоги. Звільнені громадяни, зокрема, попросили про забезпечення їм медичного обстеження.

Україна дякує Почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі та офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад, уряду Республіки Ірак за величезний внесок у справу звільнення українських громадян з полону.

Президент України зазначив, що держава пам’ятає про українців, яких незаконно утримують в інших країнах.

«Ми будемо боротися за кожного громадянина, який потрапив у біду. Оскільки для нас людина – це найвища цінність», – наголосив Володимир Зеленський.