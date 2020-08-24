Держава не повинна позбуватися найдешевшої енергогенерації в країні – Президент під час візиту на Хмельницьку АЕС

У межах робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський побував на Хмельницькій атомній електростанції. Наразі на АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Перший енергоблок ввели в експлуатацію ще 1987 року, а другий – у 2004-му.

Глава держави оглянув будівельні конструкції енергоблоків та поспілкувався з колективом АЕС.

Володимиру Зеленському розповіли, що ХАЕС – це найбільший платник податків у регіоні.

Загальний розмір відрахувань до бюджетів усіх рівнів та фондів страхування за вісім місяців 2020 року склав 583,7 млн грн, що на 21,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цьогоріч Хмельницька АЕС виробила 8,1 млрд кВт•год електроенергії.

АЕС є перспективним майданчиком в Україні для будівництва нових атомних енергетичних потужностей.

Зважаючи на те, що у 2030 році виникне потреба у заміщенні генерувальних потужностей, необхідно добудувати ХАЕС-3 і ХАЕС-4. Наразі їхня готовність становить 75% та 15% відповідно. Водночас наразі вже отримано ліцензію на понадпроектну експлуатацію енергоблока №1.

Президенту також розповіли, що на державному рівні потрібно вирішити проблему комплексної програми підвищення рівня безпеки АЕС України.

Крім того, необхідно продовжити термін експлуатації двох енергоблоків, що діють, а також побудувати комплекс переробки промислових радіоактивних відходів на майданчику ХАЕС.

«Хотів завжди приїхати на наші АЕС в Україні, на Хмельниччину, щоб зрозуміти проблемні питання, які є, і шляхи вирішення цих питань, та скоординувати наші зусилля, щоб АЕС розуміли підтримку центральної влади… Також об’єднуючись і з місцевою владою», – розповів Президент.

На Хмельницькій АЕС сьогодні працює понад 5 тис. робітників. Під час спілкування з колективом підприємства Володимир Зеленський зазначив, що держава не повинна позбуватися найдешевшої генерації енергії в країні. Адже ХАЕС – це надбання кількох десятиліть, і цього не можна втрачати.

«Ми маємо займатися введенням третього і четвертого блоків. Можна побудувати десь за чотири-п'ять років. Ми говоримо про те, як це зробити швидше. Я би хотів, щоб ми зрозуміли терміни, щоб це було безпечно», – заявив Володимир Зеленський.

Також під час розмови Глава держави запевнив: в умовах існування ринку електроенергії «Енергоатом» матиме рівні права з іншими учасниками.

«Це обов’язково повинно бути, ми домовлялися», – наголосив Президент.