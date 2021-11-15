Держава нікого не залишить без світла й тепла – Президент

Попри світову енергетичну кризу громадяни України будуть забезпечені електроенергією й теплом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.

«По-перше, держава підготувала атомну енергетику. За останні тижні запущено два додаткові блоки: на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні – до кінця листопада. Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку й критичне мислення», – зазначив Глава держави.

Президент закликав громадян не слухати неправдиві заяви про відключення світла, які іноді лунають на деяких необ'єктивних телеканалах. «А краще не дивіться взагалі – це береже і нерви, і електроенергію», – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив, що в Україні не буде нестачі вугілля.

«Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потребу енергетичної сфери до кінця цього року. У разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону», – повідомив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна не купує вугілля у представників незаконних угруповань з тимчасово окупованих територій.

«Деякі телеканали під соусом різних аргументів це активно засуджують. Хоча, як на мене, засуджені мають бути саме ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки. Ми ж не платимо й не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України», – заявив Володимир Зеленський.

«Про наступні кроки розповім незабаром», – додав Президент.