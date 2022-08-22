Держава повинна зробити ветеранську політику пріоритетом своєї діяльності – Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава має зробити ветеранську політику пріоритетом своєї діяльності, адже повага до наших захисників має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя. Про це він сказав під час виступу на форумі «Захисники. Перекличка», який відбувається в межах 5-го Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна».

Глава держави наголосив, що кожен ветеран має відчувати вдячність українців за свій подвиг. Він окреслив складові, які мають лягти в основу державної політики.

«Ветеранська політика – це пріоритетний і самостійний напрямок державної політики. Не додаток до чогось, не за залишковим принципом, а пріоритетний і самостійний», – наголосив Президент.

На його переконання, всі деталі державної політики щодо ветеранів мають визначатись у взаємодії з ветеранською спільнотою.

«Ветерани мають не просто знати, що для них і про них робиться, а потрібно, щоб вони брали участь у розробці конкретних рішень. Щоб не чиновник вирішував, а ветеран», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава та бізнес мають зробити все можливе, аби українські ветерани не втрачали відчуття, що вони потрібні державі та суспільству, і мали перспективу.

«Передусім це означає продуману систему підтримки ветеранів при переході від військового до цивільного життя. Ніхто з ветеранської спільноти не має залишитися наодинці з труднощами, хоч би якими вони були», – наголосив він.

За словами Володимира Зеленського, ветерани повинні отримувати необхідну допомогу у здобутті освіти, працевлаштуванні та започаткуванні власного бізнесу.

«Має бути честю для кожного роботодавця в Україні, щоб серед його працівників були ветерани війни за незалежність України», – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що ці принципи мають сповідувати не лише представники влади, а й усі українці.

«Всі елементи ветеранської політики потребують сучасної законодавчої основи, чіткої координації органів державної влади та місцевого самоврядування, усвідомлення бізнесом і громадськістю своєї частини відповідальності в цій сфері», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що підписав закон, який розвиває систему переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

Глава держави також наголосив на необхідності розв’язання проблеми житлового забезпечення військовослужбовців і ветеранів.

«Торік ми визначили одним з ключових завдань остаточне розв’язання цієї проблеми. І зараз я не тільки підтверджую це завдання – попри всі складнощі, хоч би якими вони були, гарантую, що ми його виконаємо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що в межах плану відбудови й подальшого розвитку України будуть передбачені всі умови для чіткого та прозорого забезпечення житлом українських військових і ветеранів.

Глава держави звернув особливу увагу на систему реабілітації колишніх захисників, яка має орієнтуватися на розвиток і адаптацію людини.

«Маємо зробити так, щоб ніхто не боявся говорити про свої проблеми через пережите на війні. І кожен має отримати необхідну допомогу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що з ініціативи першої леді України створюється Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка зокрема буде спрямована на допомогу ветеранам.

«На рівні Міністерства у справах ветеранів також здійснюються відповідні ініціативи, але їх має бути більше, значно більше, і вони мають бути всеукраїнськими, щоб у кожному регіоні нашої держави була сучасна, зручна й ефективна система реабілітації», – сказав він.

Глава держави також повідомив, що передасть премію в розмірі 100 тис. дол. США за медаль Свободи, яку йому присудив Національний конституційний центр США, на відбудову й оновлення реабілітаційного центру в Бородянці на Київщині. Президент також планує зробити особистий внесок у розвиток системи реабілітації ветеранів.

«Я вважаю, що ця відзнака – не мені особисто, це відзнака хоробрості всього українського народу, наших Збройних Сил, прагнення всіх наших людей бути вільними», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, суспільство має усвідомити роль ветеранів та їхній подвиг в ім’я усіх українців.

«Держава зробить свою частину роботи і в управлінській сфері, і в інформаційній, і, що важливо, в освітній. Важливо робити це щодня. Але в цьому потрібна дієва участь ветеранської спільноти. Ніхто не розкаже про ветеранів краще, ніж вони самі», – переконаний Президент.

Глава держави наголосив, що ветерани разом з іншими громадянами мають зберегти й передати наступним поколінням правду про війну за незалежність України.