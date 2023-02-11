Держава продовжить модернізацію інституцій та процедур – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні я почав день із відвідання Посольства Туреччини. Зі співчуття турецькому народу через страшні землетруси. Станом на зараз відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів триває. І, на жаль, кількість втрачених життів може бути більшою.

Команда ДСНС України працює в Туреччині зараз, допомагаючи з розбором завалів. Посольство України з’ясовує всю інформацію про українців, які могли опинитися в зоні лиха.

Ми розділяємо біль турецького народу. І бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав.

Удень я провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів.

Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність.

Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання.

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави.

І вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений.

І я хочу подякувати всім працівникам нашого сектору оборони й безпеки та всім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою і хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні.

Звичайно, хочу сьогодні подякувати за результат і нашим захисникам неба. За ще одну сторінку успіху в захисті нашої держави від іранських дронів, які застосовує Росія.

Особливо відзначу бійців 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад і 302-го Харківського зенітного ракетного полку. Дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим воїнам за чергові потрібні Україні результати у стійкості та відбитті ворожих штурмів на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївський та інші напрямки. Дякую воїнам 80-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку, воїнам-прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині.

Аеророзвідка й розвідка, авіація, мінометники, артилеристи, піхота, танкісти й кожен і кожна, хто допомагає. Дякую вам усім!

Слава всім, хто робить Україну сильнішою, ворога – слабшим, а нашу перемогу – ближчою!

Слава Україні!