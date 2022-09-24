Держава забезпечить усебічну реабілітацію звільнених із російського полону та продовжить роботу над поверненням усіх своїх людей – Андрій Єрмак 

Україна й далі працює над звільненням усіх своїх громадян, яких утримує російська сторона. За дорученням Президента Володимира Зеленського буде розроблений план заходів щодо реабілітації тих, хто повернувся з полону. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак на брифінгу, присвяченому обміну й поверненню захисників України з російського полону.

«Вчора відбувся дуже важливий для нас обмін, який зробив щасливими не лише родини наших героїв, а й усіх українців. Хоча це здавалося нереальною місією, особливо щодо командирів «Азова», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента запевнив, що робота над звільненням українських полонених триватиме.

«Ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших героїв, усіх наших громадян, які перебувають у полоні», – сказав він.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, серед 215 осіб, яких учора повернули з російського полону, – 118 нацгвардійців (із них 108 – бійці полку «Азов»), 50 військовослужбовців ВМС Збройних Сил України, 22 захисники з інших підрозділів ЗСУ, по дев’ять військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної поліції та підрозділів ТрО, по одному працівнику СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби та двоє цивільних осіб.

Загалом у результаті обміну звільнено 188 осіб, які раніше були евакуйовані із заводу «Азовсталь». Також вдалося повернути додому вісьмох поранених під час російського теракту в окупованій Оленівці на Донеччині.

«Це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. Особливо це активізувалося після «Азовсталі». Цей черговий етап наразі є найбільшим обміном, проведеним за час війни», – повідомив начальник ГУР.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк додав, що за час повномасштабного вторгнення це вже 20-й обмін, загалом були звільнені 802 громадян України.

«200 осіб, яких ми вчора обміняли безпосередньо на території Чернігівської області, – це ті, на кого ми обміняли пана Медведчука, який є не просто одіозним кумом Путіна, а якісно задокументованим нами державним зрадником», – розповів він.

Зокрема, за словами керівника СБУ, йдеться про план «Промінь», який був розроблений ФСБ РФ для впливу в Україні і в якому Віктор Медведчук брав безпосередню участь.

«Також варто згадати про доволі важливу історію щодо агентурної мережі так званого Професора, яка працювала в Одеській та Івано-Франківській області. Вона спеціалізувалася на зборі інформації та передачі її ворожим спецслужбам. Крім того, на території Івано-Франківської та Хмельницької областей функціонувала агентурна мережа, яка, крім збору інформації, готувалася до створення відповідних квазіреспублік у цих регіонах», – зазначив Василь Малюк.

Дружина звільненого командира полку «Азов» Дениса Прокопенка Катерина, яка взяла участь у брифінгу за допомогою відеозв’язку, розповіла, що після кількох місяців невідомості вона нарешті почула голос свого чоловіка.

«Ми всі боролися за їхнє повернення. Дуже дякую Президенту Володимиру Зеленському, який узяв це питання під особистий контроль. Дякую за підтримку питання звільнення наших полонених на світовій арені. Також дякую Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Офісу Президента, МЗС, усім причетним», – сказала Катерина Прокопенко.

Водночас вона наголосила, що боротьба не завершена, і багато жінок усе ще чекають своїх мужніх воїнів і сподіваються, що зможуть їх побачити.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що більшість зі звільнених українців уже зустрілися зі своїми рідними. Частина з них зараз перебуває в медичних установах у Чернігові.

Стан звільнених військових різний, адже когось із них утримували на території РФ, когось – на тимчасово окупованій території Донеччини. У більшості спостерігається виснаження через хронічне недоїдання.

Українські слідчі поспілкуються з військовими та зафіксують їхні свідчення щодо злочинів, скоєних стосовно них у російському полоні.

«Практично всі потребують лікування й реабілітації. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації, і таке доручення дав Президент. До цієї роботи будуть залучені найкращі фахівці», – зазначив Денис Монастирський.

Андрій Єрмак додав, що Глава держави доручить підготувати та представити йому план заходів щодо реабілітації й допомоги тим, хто повернувся з полону.

«Тому завтра ми зустрічаємося, буде велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, представників уряду, парламенту. На початку наступного тижня ми доповідатимемо Президентові про чіткий план реабілітації», – повідомив керівник Офісу Президента.

