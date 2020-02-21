Держава замовить три дизель-потяги та 90 вагонів – Володимир Зеленський під час візиту на Полтавщину

У межах робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський відвідав ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) в м. Кременчуці та повідомив, що невдовзі підприємство отримає замовлення від державної компанії АТ «Укрзалізниця».

Під час візиту на завод голова наглядової ради, президент КВБЗ Володимир Приходько ознайомив Главу держави з повним циклом виробництва продукції. Володимир Зеленський відвідав проектно-конструкторське управління заводу, цехи, де виробляють запчастини, колісні пари та різні види вагонів. У цеху, де розміщені зразки готової продукції, Президент оглянув кілька пасажирських вагонів різних типів, які виготовляє КВБЗ.

Глава держави наголосив, що завод перебуває в доброму стані. Водночас звернув увагу на проблему зриву контракту на постачання для «Укрзалізниці» пасажирських вагонів та дизель-потягів.

Президент висловив переконання, що державі варто концентруватися на угодах саме із національним виробником. Тому ще вчора він викликав у Полтавську область міністра інфраструктури Владислава Криклія, щоб урядовець запропонував вирішення проблеми, що виникла між КВБЗ та «Укрзалізницею».

Глава держави виступив за те, щоб держпідприємство замовило у Крюківського заводу три дизель-потяги і 90 вагонів.

«З вас продукція й робочі місця. З нас – замовлення», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до президента КВБЗ.

«Мені дуже сподобався двоповерховий вагон… Ми зацікавлені як держава показати, що у нас є вітчизняний виробник. Зробіть хоча б один зразок вагона, і може бути державне замовлення», – додав Глава держави.

Президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько запевнив у готовності співпрацювати та виконати замовлення.

Зі свого боку міністр інфраструктури зазначив, що колишнє керівництво «Укрзалізниці» не знаходило спільної мови з найбільшим стратегічним партнером – КВБЗ, а проблеми між суб’єктами господарювання вирішувалися не на спільному майданчику, а через суди та звернення до Антимонопольного комітету.

«Нам треба співпрацювати не тоді, коли вже є проблеми, а в робочому режимі. Вже підготовлено лист щодо відсутності зауважень до продукції КВБЗ, і всі питання будуть вирішуватися», – зазначив Владислав Криклій.

Крім того, міністр висловив сподівання, що завдяки запровадженню приватної тяги на залізниці КВБЗ може отримати замовлення від приватного сектору.

Нагадаємо, у четвер, 5 березня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу Полтавської області. Під час спілкування президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів Главі держави про проблему зриву контракту на постачання для «Укрзалізниці» пасажирських вагонів та дизель-потягів.

Володимир Зеленський відповів, що готовий уже завтра відвідати підприємство разом з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм.

У складі Крюківського вагонобудівного заводу – 16 цехів, понад 40 основних підрозділів (технічний центр, відділи та управління) та два підприємства, в яких ПАТ «КВБЗ» є засновником.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» спеціалізується на виробництві магістральних вантажних та пасажирських залізничних вагонів, вагонів метро, електропоїздів, ескалаторів, запасних частин та деталей для комплектування до залізничного транспорту й метрополітенів, контейнерів для транспортування вантажів, великогабаритних зварних металоконструкцій, продукції машинобудування.

Завод постачає продукцію залізницям, метрополітенам, транспортним та операторським компаніям, промисловим підприємствам України та СНД, а також у країни далекого зарубіжжя. У 2019 році обсяг виробництва продукції склав 8,3 млрд гривень. Зокрема, торік завод побудував та реалізував АТ «Укрзалізниця» вітчизняний дизель-поїзд ДПКр-3 у складі трьох вагонів.