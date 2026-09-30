Держави сьогодні мають бути міцними всередині, мати сучасні армії та ОПК, стійкість до викликів та сильних союзників, щоб гарантувати свою безпеку – Президент під час відкриття Гельсінського безпекового форуму

Президент України Володимир Зеленський взяв онлайн-участь у відкритті п’ятого щорічного Гельсінського безпекового форуму. У цьому заході також беруть участь Президент Фінляндії Александр Стубб та Президентка Молдови Мая Санду.

Глава держави подякував за запрошення та висловив окрему вдячність всьому Фінському народові, Президенту, Прем’єр-міністру та урядовцям Фінляндії за те, що протягом майже пʼяти років повномасштабної війни вони з Україною і підтримують нас різною допомогою.

Володимир Зеленський під час спілкування з модератором, директором Інституту міжнародних відносин Фінляндії Хіскі Хауккалою, окреслив кілька пріоритетів для посилення безпеки на основі українського досвіду.

За словами Президента, головною гарантією безпеки для України є наша армія, зокрема її досвід, моральний дух, єдність, досвідчені й сучасні командири.

«І вже нове покоління у нас в армії молодих людей, молодих командирів, які зростали в цій війні. Вони з сержантів, солдатів, молодших офіцерів ставали полковниками, генералами. Вони були командирами батальйонів, командирами бригад – стали командирами корпусів під час цієї всієї повномасштабної війни. Тобто – досвідчена армія. Армія, яка дуже технологічна», – наголосив Президент.

Іншим важливим чинником є сучасний ОПК та власне розвинене оборонне виробництво, зокрема засобів протиповітряної оборони. Вагомою є також стійкість і готовність до всіх можливих викликів – децентралізована енергетика й достатня кількість укриттів.

Для зміцнення України важлива надійна міжнародна підтримка і співпраця. Володимир Зеленський відзначив, що вся Європа, США, багато інших країн з початку повномасштабної російської агресії почали допомагати Україні.

«Це фінансова підтримка передусім і технологічна. З початку війни ми отримали зброю, якої в нас не було, тому що це була зброя натівського стандарту. А сьогодні ми підписуємо Drone Deals. Ми підписуємо договори, де ми з задоволенням ділимося тим досвідом, який сьогодні є у нас. І це ексклюзив. Абсолютно справедливо ділимося з країнами, які допомагають нам і допомагали впродовж всієї війни», – зазначив Президент.

Водночас сильними гарантіями безпеки, які вже має, наприклад, Фінляндія, Глава держави вважає членство в Євросоюзі й НАТО.

«Це те, на що Україна розраховує. Безумовно, я думаю, що це win-win для всіх нас, тому що в Україні є така армія і такий досвід. І я думаю, що при будь-яких загрозах ми посилюємо і ЄС, і НАТО, і по партнерству двосторонньому ми посилюємо одне одного», – переконаний Володимир Зеленський.

За словами Президента, головною перешкодою для членства України в Євросоюзі є російський очільник і політика сучасної Росії під його керівництвом. Адже його агресія проти нашої країни спрямована проти розвитку України та її геополітичного вибору.

На думку Глави держави, вчорашні заяви російського правителя про те, що «Україна не є самостійною державою, а це інші країни воюють українцями проти Росії», є чітким сигналом, що цілі російського очільника незмінні. Він хоче повернути Росії той вплив, який був у СРСР, що також є загрозою для країн Балтії та держав, які мають кордони з РФ.

«Його ціль не схід України, його ціль не Донбас, його ціль – окупація всієї нашої держави. І те, що він вчора висловлювався про те, що такої держави не існує, – ще один типовий доказ того, що він хоче, його відношення, чи хоче він миру, чи хоче він закінчення війни, а якщо навіть він хоче, то якою ціною», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що агресор завжди перебуває в більш сильній позиції, ніж жертва, і тому міжнародна спільнота має захищати будь-яку вільну державу від такої несправедливої агресії.

Helsinki Security Forum (HSF) – щорічний міжнародний форум з питань зовнішньої та безпекової політики, який відбувається у столиці Фінляндії з 2022 року. Він був започаткований після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. HSF щороку збирає понад 350 високопосадовців, політиків, представників сектору безпеки й оборони, експертів, науковців та представників медіа.

Головна тема форуму 2026 року – Layers of Security («Шари безпеки»). Учасники говорять про те, що сучасна безпека більше не може забезпечуватись одним альянсом, окремою гарантією чи єдиною стратегією, а має розглядатися як поєднання військових, політичних, технологічних, економічних, енергетичних і суспільних компонентів.