В Офісі Президента відбулася нарада щодо проблем, які повʼязані з ідентифікацією тіл загиблих захисників і захисниць України

В Офісі Президента відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Головна тема обговорення – проблеми, повʼязані з проведенням ідентифікації тіл наших загиблих воїнів.

Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова та за участі Премʼєр-міністра України Сергія Корецького, міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, секретаря Ради національної безпеки України Ігоря Клименка, керівника Координаційного штабу та ГУР Олега Іващенка вдалося напрацювати кроки, які мають уже в найближчі тижні дати відчутний результат.

Сергій Корецький зазначив, що до середини жовтня будуть ухвалені всі необхідні нормативно-правові акти, які значно пришвидшать і покращать роботу судово-медичних експертиз у регіонах.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що ідентифікація тіл ускладнюється через складність проведення ДНК-експертиз. За його словами, в окремих випадках бюро судово-медичної експертизи зберігали тіла неналежним чином, порушували санітарні норми та не залучали до аналізу експертів-криміналістів.

Ігор Клименко запропонував створити міжвідомчу робочу групу при РНБО для контролю над питаннями, пов’язаними з ідентифікацією тіл загиблих. За його словами, до неї увійдуть робочі групи, які працюватимуть у регіонах. Ігор Клименко також додав, що є пропозиція створити окремі бюро судово-медичної експертизи, які будуть займатися питанням ідентифікації тіл.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ підтримує створення міжвідомчої робочої групи та новий підхід до роботи бюро судово-медичної експертизи.

Під час засідання окремо обговорили посилення діалогу з міжнародними організаціями, які можуть надати допомогу в ідентифікації тіл загиблих українських воїнів.

«Родини захисників чекають від влади дій та результатів. Конкретних і швидких», – наголосив Кирило Буданов.