Президент поспілкувався з учнями та вчителями в одному з ліцеїв на Київщині

Напередодні Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський в одному з ліцеїв на Київщині поспілкувався з учнями та вчителями. Через загрозу російських ударів уроки сьогодні вранці довелося проводити в укритті.

Глава держави поспілкувався з учнями початкових класів. Діти розповіли про улюблені уроки і свої мрії. Також Президент зайшов на уроки до учнів середніх і старших класів та говорив із школярами про їхні захоплення.

Завдяки надійному й обладнаному укриттю цей ліцей має можливість проводити уроки для всіх класів навіть під час повітряних загроз. Також там є медпункт, їдальня, спортзал, творча майстерня, кімната для робототехніки.

Сьогодні ж у цьому ліцеї Президент зустрівся з учителями й керівниками закладів середньої освіти Бучанської громади, привітав із прийдешнім святом та обговорив їхні актуальні потреби.

«Я хочу вам подякувати за те, що ви, незважаючи на всі ці удари, на виклики і на хвилі непостійності, яка є через війну, – ви в своїй сфері служите і не даєте їй руйнуватися. Без вас – вчителів – не буде просто цієї системи, безумовно. І не буде нормальної освіти у наших дітей», – сказав Президент.

Особливу увагу приділили грошовому забезпеченню освітян та розв’язанню питання житла. Учителі звернули увагу на те, що навіть за наявності державної програми «єОселя» молодим спеціалістам складно придбати житло через неможливість сплатити перший внесок та обмежене фінансування самої програми. Глава держави доручив розглянути можливість розширення державних житлових програм для працівників освіти. Також обговорили можливість облаштування соціального житла на базі наявних споруд на території громади, які не використовують.

«Ми вам вдячні, що під час війни і всіх вибухів і ризиків щоденно ви служите на своєму місці. Я вам вдячний за це ще раз. Але, окрім цього, потрібно фінансово постійно підтримувати. Це важливо. Будемо на це постійно звертати увагу», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами вчителів, такі укриття, як у ліцеї, де відбулася зустріч, мають не всі заклади освіти Київщини. Тому звернулися з проханням збільшити кількість шкіл із належно обладнаними навчальними приміщеннями в укриттях.

«Лікарні і школи – на це зараз буде звернуто особливу увагу. Ми розуміємо, що таке місцеві бюджети, ми розуміємо, що в громадах не вистачає грошей, щоб забезпечити. І тому ми можемо ділитись на центральну владу і на місцеву владу сьогодні щодо термінових рішень про укриття в містах, містечках, селах. Інакше діти просто не будуть навчатися. Зрозуміле завдання – ми проговоримо з урядовцями та місцевими владами, будемо шукати додаткові гроші», – сказав Президент.

Обговорили також можливості додаткового матеріального забезпечення шкіл, покращення навчальних програм і наповнення бібліотек сучасними книжками. За словами міністра освіти Андрія Бутенка, на друковану літературу до кінця року міністерство виділить 100 мільйонів гривень. Президент наголосив, що в масштабі країни цього недостатньо і, попри війну, на освіту дітей варто знаходити більше коштів.

«У нас є програма, ми її почали, на неї було виділено 4 мільярда гривень. Називається вона “Тисячовесна”. Там наш, український контент різного характеру. І ми додаємо туди українську книгу на наступний рік», – зазначив Володимир Зеленський.