Державний підхід до соціальної політики сьогодні має бути комплексним і враховувати особливості воєнної та післявоєнної ситуації – Юлія Соколовська на конференції в Лугано

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська в межах Конференції з питань відновлення України (URC 2022) у швейцарському Лугано взяла участь у сесії, присвяченій відновленню людського капіталу.

Вона зазначила, що в соціальній політиці наразі ключовими викликами є допомога тисячам людей, які безпосередньо постраждали від війни, зазнали фізичних чи психологічних травм; масова міграція, переважно жінок з дітьми, освіченої й талановитої молоді, яка може й хоче принести користь Україні та бажає повернутися додому; вимушена мобілізація значної частини населення, яка щоденно веде боротьбу з окупантами, зазнає травм і втрат.

«Відновитися від усіх жахів війни – це надскладна й тривала робота, глибока й болісна. Тому ми розраховуємо, що проходитимемо цей шлях спільно з партнерами, щоб допомогти одне одному стати кращими, сильнішими, успішнішими, впевненішими, більш згуртованими, добрими, цілісними. Також це можливість відновити історичну приналежність України до європейської сім’ї, членом якої ми здавна є», – наголосила Юлія Соколовська.

Заступник керівника Офісу Президента окреслила пріоритетні кроки у п’яти ключових напрямах – освіті, культурі, розвитку молоді, охороні здоров’я та соціальній політиці. Робота у цих сферах дасть змогу забезпечити соціальне відновлення України.

Зокрема, важливим є масштабування таких ініціатив, як «Єднання», у межах якої 80 університетів Великої Британії стали партнерами українських вишів, налагоджують програми подвійних дипломів, допомагають не втратити людський капітал.

Також актуальною є необхідність спільної протидії дезінформації та брехні Росії, поширенню небезпечних наративів та русифікації культури.

На думку Юлії Соколовської, спільним викликом є побудова в Україні оптимальної мережі багатопрофільних лікарень із сучасним обладнанням, обов’язковою реабілітацією з першого дня травми чи хвороби, мультидисциплінарними реабілітаційними командами, які працюють за міжнародними стандартами й протоколами.

Критично важливо розвинути в Україні систему соціальних послуг, позбутися інтернатів для людей з інвалідністю, ментальними порушеннями, для дітей-сиріт та створити для них інклюзивні сервіси.

Юлія Соколовська подякувала міжнародним організаціям за додаткові виплати для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона запропонувала включити ці витрати в обсяг компенсації Росією заподіяної нею шкоди, разом із майбутніми репараціями постраждалим від воєнних злочинів, особливо сексуального насильства, яке коїли російські військові проти українських жінок, чоловіків і дітей.

На завершення заступник керівника Офісу Президента відзначила, що підхід до соціальної політики має бути комплексним і враховувати особливості воєнної та післявоєнної ситуації. Тому наша держава, зокрема, буде фокусуватися на фізичному та психосоціальному відновленні громадян, а також на створенні безбар’єрного середовища.