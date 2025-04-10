Десять систем Patriot є у вільного світу; потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру – виступ Президента на засіданні «Рамштайну»

Шановний міністре Гілі!

Шановний міністре Пісторіус!

Міністри та командувачі!

Дорогі друзі!

Я вдячний за сьогоднішню зустріч і за формат «Рамштайн», який справді є корисним. Дякую всім країнам, які продовжують підтримувати Україну – нашу оборону, наших воїнів, нашу стійкість. Стабільна, передбачувана й достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут, в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна нарешті завершилася. І вона повинна завершитися за столом переговорів. Лише найскладніші умови для Росії на полі бою й у міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру. І сьогодні рівно місяць від того моменту, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню, – місяць, який абсолютно чітко показав: Росія є єдиною причиною цієї війни. Без сили проти Росії не буде й готовності в Росії приймати та виконувати будь-які реалістичні й ефективні пропозиції щодо миру. Я дякую всім, хто підтримує саме таку політику – політику реальних результатів.

Сьогодні я звертаюся до вас із Кривого Рогу. Це місто живе майже з постійними повітряними тривогами – через дрони або російські ракети. Найнебезпечніша загроза – це балістичні ракети. Коли є балістична загроза, люди мають лише кілька хвилин, щоб дістатися укриття. Просто уявіть собі, як це – випустити свою дитину на вулицю або просто йти містом, знаючи, що ракета може влучити протягом п’яти хвилин після запуску. Це постійна небезпека. Рівно тиждень тому тут, у цьому місті, у Кривому Розі, російська балістична ракета забрала життя 19 людей, серед них 9 дітей. Просто дітей на звичайній вулиці. В Україні ми не маємо часу на метафори. Наші люди, наші діти під ударами в багатьох, багатьох містах і селах: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Чернігів та багато інших. Усі вони потребують захисту від російських ракет. Ви знаєте, що в Україні є дефіцит систем ППО. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщувати ті системи, які маємо, по країні, щоб хоча б тимчасово надати захист різним містам. І ви знаєте, що трапляється, коли навіть одна система виходить із ладу: це означає втрачені життя. У Росії вони сприймають це як свою перевагу – свою здатність бути терористичною державою. І ми маємо позбавити їх цієї здатності – їхньої впевненості в тому, що вбивства можна сприймати легковажно. Я прошу вас зосередити увагу передусім на ППО для України. Нам справді це потрібно. Десять систем Patriot – у вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру. Нам потрібен цей результат.

Далі. Просто зараз міністр оборони України перебуває в Брюсселі. Він представить найбільш нагальні потреби щодо постачання на фронт. Але я прошу вас не зосереджуватися лише на поточних або короткострокових потребах – нам потрібна чітка довгострокова стратегія безпеки.

Минулого тижня наші воїни вперше взяли в полон громадян Китаю, які воювали на фронті – воювали за Росію.

Станом на зараз ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі окупаційних сил Росії. Це означає, що Росія очевидно намагається затягувати війну – навіть використовуючи життя громадян Китаю. Путіну було недостатньо солдатів із Північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи ще одну націю – китайців. Як довго він ще зможе це робити? Ми маємо працювати разом, щоб такі питання більше не залежали від вибору Москви, а залежали від нашого спільного тиску на Москву, бо це єдиний шлях, як це може спрацювати. І разом із підтримкою наших сил і збереженням санкцій проти Росії зараз ми маємо думати й про майбутнє – що змусить Росію обрати дипломатію та мир завтра. Це наша спільна доля – Європи, Сполучених Штатів, НАТО. Я дякую кожному лідеру, кожній країні, кожному, хто присутній тут і працює разом із нами над новим форматом – форматом гарантійної сили, коаліції охочих – об’єднаної сили, яка може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України й принаймні для нашої частини Європи після цієї війни. Ми маємо визначити чіткі деталі щодо чисельності, структури, розміщення, логістики, забезпечення, а також обладнання й озброєння цього безпекового контингенту в Україні, довгострокової підтримки сильної української армії.

Дякую всім, хто розуміє, наскільки важливо збільшувати оборонні витрати в Європі й посилювати співпрацю між нашими оборонними індустріями. І дякую всім, хто розуміє й пояснює іншим, що ключ до успішної дипломатії – це рішучість. Рішучість в обороні, рішучість у підтримці, рішучість у тиску на причину цієї війни – Росію. Тиск на Росію має зростати щодня, поки щоденна загроза російських ударів не зникне: вона має зникнути з неба, землі й моря України. Дякую вам, усім, хто допомагає!

Слава Україні!