Дипломатична робота, підтримка стійкості та відновлення України: Володимир Зеленський зустрівся з Петром Павелом

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом тет-а-тет, а також у розширеному форматі.

Глава держави зазначив, що Петр Павел є справжнім другом України і пройшов разом із нами значний шлях протягом усіх років повномасштабної війни. На знак поваги та вдячності Президенту Чехії та всій його країні Володимир Зеленський вручив Петру Павелу орден Ярослава Мудрого І ступеня.

Україна цінує всю політичну, економічну, гуманітарну підтримку з боку Чехії. Президент окремо відзначив започатковану 2024 року чеську ініціативу щодо артилерії, яка показала свою ефективність та дає Збройним Силам України необхідні боєприпаси. Петр Павел відзначив, що новий уряд Чехії продовжив цю ініціативу.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та потреби України у відбудові. Сьогодні в умовах дуже важкої зими українцям доводиться щодня відновлювати нормальне життєзабезпечення після російських ударів. Лідери обговорили постачання літаків для протидії «шахедам».

«Кожен з усіх цих ударів по енергетиці, по наших містах достатньо очевидно говорить про реальні інтереси та наміри Росії: їх там не угоди цікавлять, а подальше знищення України. І саме через це буксує дипломатія», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що українська команда попри все активно працює з представниками Президента США й цими днями заплановані відповідні зустрічі. Секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та керівник фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія зараз на шляху у Сполучені Штати Америки.

«Українська делегація зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась, яка відбувається», – зазначив Глава держави.

Президент Чехії наголосив, що необхідно надалі підтримувати Україну та тиснути на Росію, зокрема економічно.

«Я впевнений, що зусилля, яких особисто пан Президент докладає, приведуть найближчим часом до об’єднаної позиції США та Європи в переговорах про мир. І вдасться створити спільний тиск на Росію, яка нарешті почне вести переговори. Поки що ми бачимо цю волю лише з боку України», – додав Петр Павел.

Лідери обговорили також реалізацію важливих рішень та ініціатив на європейському рівні. Насамперед ішлося про виділення Україні 90 млрд євро на два роки з боку Євросоюзу.

За словами Глави держави, Україна розраховує й на відчутну участь у загальноєвропейській оборонній програмі SAFE, оскільки вже показала, що може виробляти ефективну зброю у співпраці з партнерами. Зокрема, є потенціал у виробництві артилерії та дронів, дронів-перехоплювачів разом із Чехією. Крім того, надалі потрібна активна спільна робота з партнерами в межах програми PURL.