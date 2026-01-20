Президент:

Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як захищати життя і перебудувати роботу – звернення Президента
20 січня 2026 року - 20:03

Україна готова бути частиною Європи справжньої сили, великої сили – Президент

22 січня 2026 року - 22:58

Дипломатична робота та підтримка України: Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

22 січня 2026 року - 22:18

Звернення Президента до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму       

22 січня 2026 року - 21:29

Президент зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

22 січня 2026 року - 20:13

Робочий візит Президента до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі
22 січня 2026 року - 16:45

Дипломатична робота та підтримка України: Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави поінформував про зустріч із Президентом США Дональдом Трампом у Давосі, дипломатичні плани щодо подальших переговорів та роботу над документами.

«Зараз наша команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили також підсумки цьогорічного Всесвітнього економічного форуму. Президент України наголосив, що всі у Європі точно мають ставати сильнішими та більше працювати разом.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере приділили ситуації в Україні та потребам для захисту людей. Президент подякував Норвегії за всю підтримку, особливо енергетичну.

