Дипломатична ситуація, оборонна підтримка та розвиток співпраці: Президент України провів розмову з Премʼєр-міністром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави поінформував про ситуацію на полі бою та подякував за відчутну оборонну підтримку. Цьогоріч Швеція виділила вже 4 млрд дол. на оборонну допомогу Україні.

Лідери детально обговорили дипломатичну ситуацію. Ульф Крістерссон зазначив, що Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого чесного, надійного закінчення війни та дієвого тиску на Росію. Саме агресор має зробити кроки для завершення війни, яку він сам і почав.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон домовилися й надалі координуватися разом з іншими партнерами для зміцнення позицій.

Президент України і Прем’єр-міністр Швеції обговорили можливі формати зустрічей і домовилися здійснити відповідні візити найближчим часом.

Також сторони приділили увагу співпраці для розвитку української військової авіації. Зараз визначається, на яких бойових платформах працюватиме надалі авіаційний флот. Відповідні команди України та Швеції змістовно опрацюють це питання.