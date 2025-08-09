Дипломатична ситуація та шлях України до членства в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Педро Санчесом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Володимир Зеленський також поділився баченням того, якими мають бути наступні кроки на шляху до миру. Президент наголосив: зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Лідери мають однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований у дипломатичних переговорах. Партнери узгоджують спільну європейську позицію та готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру.

Під час розмови також говорили про євроінтеграційний шлях України. Володимир Зеленський зауважив, що всі свої зобовʼязання Україна виконала й повністю готова до відкриття першого переговорного кластера. Лідери обговорили можливі варіанти й домовилися шукати рішення та бути на звʼязку.