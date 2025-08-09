Президент:

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе – звернення Президента

9 серпня 2025 року - 08:51

Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для максимально продуктивної спільної роботи із США

9 серпня 2025 року - 18:26

Дипломатична ситуація та шлях України до членства в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Педро Санчесом

9 серпня 2025 року - 17:52

Президенти України та Франції обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації

9 серпня 2025 року - 16:28

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами

9 серпня 2025 року - 15:32

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Володимир Зеленський також поділився баченням того, якими мають бути наступні кроки на шляху до миру. Президент наголосив: зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Лідери мають однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований у дипломатичних переговорах. Партнери узгоджують спільну європейську позицію та готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру.

Під час розмови також говорили про євроінтеграційний шлях України. Володимир Зеленський зауважив, що всі свої зобовʼязання Україна виконала й повністю готова до відкриття першого переговорного кластера. Лідери обговорили можливі варіанти й домовилися шукати рішення та бути на звʼязку.

