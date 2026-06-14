Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента

14 червня 2026 року - 19:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Звернення Президента України до учасників 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

18 червня 2026 року - 21:47

Дипломатія, євроінтеграція та подальша підтримка України: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Греції

18 червня 2026 року - 20:42

Президент обговорив з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн подальші кроки на шляху до вступу України у Євросоюз

18 червня 2026 року - 20:11

Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

18 червня 2026 року - 19:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

18 червня 2026 року - 00:04

Перейти до всіх галерей

Дипломатія, євроінтеграція та подальша підтримка України: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Греції

18 червня 2026 року - 20:42

Дипломатія, євроінтеграція та подальша підтримка України: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Греції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні.

Володимир Зеленський розповів про зустрічі на саміті Групи семи, домовленості в різних сферах і дипломатичні зусилля для наближення миру.

Окрему увагу приділили євроінтеграції України. Президент наголосив: після відкриття першого переговорного кластера пріоритетом для нашої країни є якнайшвидше відкриття решти пʼяти кластерів.

Володимир Зеленський подякував Греції за всю надану військову допомогу й за внесок у програму PURL. За словами Президента, одним із найголовніших завдань є посилення української ППО, насамперед розширення антибалістичних спроможностей.

ф

Робочий візит Президента України до Бельгії

18 червня 2026 року - 00:04
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, 17 червня 2026 року.
Версія для друку