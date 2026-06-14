Дипломатія, євроінтеграція та подальша підтримка України: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Греції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні.

Володимир Зеленський розповів про зустрічі на саміті Групи семи, домовленості в різних сферах і дипломатичні зусилля для наближення миру.

Окрему увагу приділили євроінтеграції України. Президент наголосив: після відкриття першого переговорного кластера пріоритетом для нашої країни є якнайшвидше відкриття решти пʼяти кластерів.

Володимир Зеленський подякував Греції за всю надану військову допомогу й за внесок у програму PURL. За словами Президента, одним із найголовніших завдань є посилення української ППО, насамперед розширення антибалістичних спроможностей.