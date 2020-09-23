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Для ліквідації пожеж на Луганщині оперативно направлені додаткові сили – Президент

1 жовтня 2020 року - 16:41

Для ліквідації пожеж на Луганщині оперативно направлені додаткові сили – Президент

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих у лісових пожежах, що тривають на Луганщині. Про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Рівненської області. Водночас Глава держави зазначив, що до ліквідації масштабних пожеж на Луганщині залучені підрозділи Держаної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Національної гвардії та військовослужбовці Збройних сил.

«Зараз дуже швидко працюють наші військові та працівники ДСНС, поліція, всі працюють разом. Ми робили центральні дороги, тому техніка зараз приїжджає до будь-якого такого місця дуже швидко. Все, що є, – все відправлене, всі працюють», – сказав Глава держави.

Він зазначив, що за фактом лісових пожеж розпочато кримінальні провадження.

«Це була провокація (з боку бойовиків. – Ред.) чи інші причини – повинні сказати професіонали, правоохоронці», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що це не перші пожежі цього року, зокрема на Луганщині. Глава держави сподівається, що пожежники та рятувальники впораються з вогнем якомога швидше, однак розуміє, яка це важка робота.

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