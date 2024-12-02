Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був в Україні з візитом канцлер Шольц. Ми з ним довго говорили: одна з найдовших двосторонніх зустрічей, особливий формат – більш ніж дві з половиною години. Вся тематика, яка має значення для наших країн, була обговорена. Головне – це ППО, посилення нашого захисту неба. Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. На континенті – номер один за рівнем допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 мільярдів євро. Оборонна підтримка, також – підтримка нашої стійкості. Я хочу подякувати канцлеру персонально, і всій Німеччині – усьому німецькому народові, який так принципово з нами. Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі. Це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам. І на зустрічі з канцлером ми домовилися, що Німеччина буде з Україною надалі саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватися в глобальній політиці – які зміни настроїв можуть бути. Є й зараз пакет підтримки від Німеччини – це військовий пакет. Обсяг 650 мільйонів євро. Ми очікуємо цей пакет у грудні.

Сьогодні Олаф побачив конкретну зброю нашу, українську, та вироблену спільно з Німеччиною, яка може суттєво впливати на ситуацію на фронті. Ударні дрони. Дрони, які працюють із застосуванням штучного інтелекту. Наші виробничі можливості в Україні – і тим більше у співпраці з партнерами – вже значно більші, ніж можливості фінансувати виробництво. Ми залучаємо інвесторів, залучаємо компанії. Я вдячний усім німецьким компаніям, які вже працюють з нами, працюють з Україною.

Ми обговорили сьогодні з паном канцлером і контакти з нашими партнерами у Європі найближчими тижнями – переговорну роботу на цей місяць. Я хочу подякувати, Олафе, тобі особисто і дякую твоїй країні, дякую, Німеччино!

Сьогодні ж підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів.

І ще одна важлива річ: продовжує набирати обертів програма зимової підтримки – «єПідтримка». Вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок, і серед них 700 тисяч – заявки на дітей. Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок. Я вдячний усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення «єПідтримки». І, будь ласка, на всіх рівнях пояснюйте, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам. Для багатьох сімей і на рівні всієї держави це відчутно.

Слава Україні!