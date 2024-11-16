Для нас важлива єдність української молоді – Президент зустрівся з представниками органів студентського самоврядування

Вчора, напередодні Міжнародного дня студента Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками органів студентського самоврядування понад 200 закладів вищої освіти України.

Глава держави привітав студентство зі святом і наголосив, що молодь є майбутнім нашої країни.

Окремо Володимир Зеленський подякував студентам, які боронять Україну на фронті, за їхню стійкість, міцність і патріотизм.

«Для нас єдність усієї молоді, хоч де був би сьогодні студент, дуже важлива. Це невід’ємна частина міцності нашої держави. Студентство під час війни – це складні, непрості часи, але дуже важливі для вас і для всієї країни», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також розповів про свої студентські роки, зокрема про поїздку з друзями до Криму, і про важливість людей, які поділяють твої цінності.

«Якщо в тебе цінність – свобода, то ти будеш відчувати порушення прав і будеш боротися. Але не на самоті, а разом з тим, хто поруч із тобою. Найголовніший фундамент – це ціннісні люди», – сказав Президент.

Під час спілкування зі студентами обговорили залучення молоді до роботи в державних інституціях, зокрема в міністерствах. Президент наголосив, що держава, бізнес і громадськість мають об’єднати зусилля, щоб молодь ішла на державну службу.

«Студентство та молодь мають бути в (державних) інституціях. Енергії більше в молодих людей. А щоб пройти цей шлях, працювати на державу, допомагати Україні – на це потрібно дуже багато сил та енергії», – зазначив Глава держави.

Ще одна тема обговорення – обов’язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти України після війни. Президент підтримує цю ініціативу.

«Підготовча військова освіта, освітня робота, тренування, різні процеси – це потрібно. Патріотичне виховання у школі повинно бути на високому рівні. Все це дуже потрібно. Тому що ти тоді готовий. Це не означає, що ти готуєшся до війни, до Третьої світової війни. Але якщо на нас напали, ти будеш готовий до цього виклику», – сказав Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк представив інноваційні проєкти та законодавчі ініціативи, які мають збільшити роль українського студентського руху. Зокрема, команда Експертної ради пропонує створити Національну раду студентів закладів вищої освіти та запровадити посаду урядового уповноваженого з прав здобувачів вищої освіти.

Крім того, він представив проєкт UA – Ukrainians Abroad, який передбачає створення мережі молодіжних рад у країнах світу, а також законопроєкт щодо розширення прав студентського самоврядування.